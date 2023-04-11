«Масштабная рекрутинговая кампания»: ЧВК «Вагнер» продолжают вербовку сторонников в Ростовской области

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Новые точки на карте и новые мобильные пункты Вагнеровцев заметили жители Ростовской области.

Очевидцы из Новошахтинска, Батайска, Красного Сулина и села Самарское массово сообщают о нахождении «оркестрантов» в своих населенных пунктах.

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Ростовская обл, Красный Сулин

Ростовская обл, Батайск

Новошахтинск

Машины с двумя рекрутерами в каждой не стесняются приглашать добровольцев на работу во флагманское военное формирование России. Условия, которые предлагаю местным жителям более чем достойные – полное вещевое обеспечение, зарплата от 240 тысяч рублей и даже очень солидные премии размером от 5 окладов, а еще и многое другое, рассказал один из рекрутеров, с которым нам удалось поговорить на одном из таких пунктов:

«Вакансии в ЧВК самые разнообразные, можно выбрать работу по душе. В компанию требуются стрелки, пулеметчики, гранатомётчики, снайперы, врачи и медработники, ремонтники, танкисты, связисты и многие другие специальности», – уточнил представитель ЧВК и добавил, что для новобранцев также предусмотрена серьезная первичная подготовка.

В последнее время ЧВК «Вагнер» ведет масштабную рекрутинговую компанию по всей стране, используются разные инструменты по привлечению новобранцев. Массово открываются стационарные пункты по набору бойцов на базе спортивных клубов, жителям приходят письма-приглашения от Героя России Андрея Трошева, а мобильные пункты едут по всей стране в поисках новых защитников Родины.