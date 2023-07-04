«Масштабное наступление ВСУ перед саммитом НАТО – большой риск» – Бондаренко

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Только политическое руководство Украины может принять решение о попытке большого прорыва на фронте в ближайшее время, чтобы показать результаты своим натовским хозяевам. Военные категорически против такого сценария.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперту озвучили мнение, что Украина может начать масштабное наступление до саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, чтобы перед натовцами можно было продемонстрировать первые большие результаты.

«Наступление перед саммитом НАТО – это обязательная опция?», – спросил модератор канала.

«Это очень рискованная опция, потому что если, например, это же наступление, контрнаступление, будет не совсем удачным или абсолютно неудачным, то, соответственно, это будет серьёзным ударом и провалом для Украины. Именно поэтому, я думаю, что приурочить наступление именно к вильнюсскому саммиту было бы достаточно рискованно с украинской стороны. Может, так думают политики, политическое руководство, но вряд ли военное руководство мыслит именно такими категориями», – ответил Бондаренко.