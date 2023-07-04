«Масштабное наступление ВСУ перед саммитом НАТО – большой риск» – Бондаренко

Вадим Москаленко .  
04.07.2023 20:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 324
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Только политическое руководство Украины может принять решение о попытке большого прорыва на фронте в ближайшее время, чтобы показать результаты своим натовским хозяевам. Военные категорически против такого сценария.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только политическое руководство Украины может принять решение о попытке большого прорыва на фронте в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Эксперту озвучили мнение, что Украина может начать масштабное наступление до саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, чтобы перед натовцами можно было продемонстрировать первые большие результаты.

«Наступление перед саммитом НАТО – это обязательная опция?», – спросил модератор канала.

«Это очень рискованная опция, потому что если, например, это же наступление, контрнаступление, будет не совсем удачным или абсолютно неудачным, то, соответственно, это будет серьёзным ударом и провалом для Украины. Именно поэтому, я думаю, что приурочить наступление именно к вильнюсскому саммиту было бы достаточно рискованно с украинской стороны. Может, так думают политики, политическое руководство, но вряд ли военное руководство мыслит именно такими категориями», – ответил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть