12.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Масштабное расследование: 200 украинских чиновников – на крючке у Запада

На Западе началось масштабное расследование по коррупции украинской власти – «на крючке» более 200 представителей так называемой «элиты». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Малоуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, речь идет об офшорных махинациях и выводе более 147 миллиардов долларов из страны.

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«Я только что вернулся из США, Вашингтона. Перед этим в Берлине был, а перед этим в Лондоне. Как раз, основные партнеры Украины по евроинтеграции, по партнерству, по решению вопросов востока.

Что касается нашей элиты – 210 руководителей, включая руководителей государства, сейчас по ним проводится оперативное расследование, касаемо их финансовых схем заграницей. Это раз. И уже пошли аресты и Ахметова частично, и Фирташа. Все выплывает к нашим руководителям.

И Гонтарева, и все те потоки, которые выводились в офшоры. Их 48 основных, это 147 миллиардов долларов. Сейчас будет и Онищенко в той же лузе, он пошел на сделку со следствием. Все это конкретные факты. Альтернатив там не будет, уже цену поставили», – заявил Маломуж