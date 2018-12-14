Масштабное строительство открыло неожиданные возможности для Крыма

14.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Активное строительство в Крыму сделало полуостров лидером России по количеству археологических раскопок. При этом археологи заставляли строителей менять изначальные планы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института археологии РАН Николай Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым лидирует по объему раскопок и количеству открытых листов, которые выдаются на работы. Археология должна ответить на новые вызовы нашей экономики. Крым стал большой стройплощадкой. Было бы неправильно не использовать те возможности, которые открыли большие стройки. Крымские находки очень важны. Теперь важно все это осмыслить и подготовить к печати и в музеи. Важно не бросить эти памятники, потому что они интересны туристам», – сказал Макаров.

Среди наиболее важных находок он назвал античную аристократическую усадьбу 5-3 веков до нашей эры в окрестностях Керчи.

«Необычно сложная по своей архитектуре, по качеству построек, около 40 помещений, два внутренних двора. Алтари, водоотводы для дождевой воды, очень высококачественная теска камня. Науке известно много античных усадьб на территории Керченского полуострова, но памятники такого уровня были неизвестны», – сказал Макаров.

Усадьба была открыта благодаря охранным раскопкам подъездных путей к Крымскому мосту.

«Археологи встали перед вопросом: что делать. Они должны сдавать завершенные участки строителям. Но все-таки предложили их сохранить. Наше экспертное мнение было услышано. Подъездные пути к железной дороге изменили маршрут. Кладка будет сохранена. Манитру предлагается музефицировать и сделать частью керченского музейно-исследовательского кластера, идея создания которого была выдвинута Российской академией наук. Это успех в сохранении наследия», – отметил археолог.

Еще один объект, ради которого была изменена изначальная трассировка трассы «Таврида» – мостик 17-го века.

«Есть идея его музефицировать и сделать объектом музейного показа», – сказал Макаров.

Кроме того, в районе села Фронтовое был найден скифский могильник на 400 погребений.

«4000 вещей замечательного уровня сейчас передаются в Херсонесский музей-заповедник. Огромное количество стекла сирийского производства, ювелирных украшений, сделанных в античных мастерских. Это единственный позднескифский могильник, который был исследован за один сезон. Мы теперь имеем полное представление об этой варварской общине, которая жила в 25 км к северу от Херсонеса и есть возможность создать его виртуальную модель», – добавил ученый.

Были на трассе и относительно новые находки.

«Для института археологии было очень важно изучение русского лагеря периода Крымской войны на трассе между Симферополем и Севастополем. Это лагерь, который прикрывал путь во внутренние районы Крыма из Севастополя. Через него в Севастополь попадали новые резервные части», – сказал Макаров.

Археологических находок в Крыму было так много, что Институт археологии РАН будет ходатайствовать перед министерством культуры РФ о строительстве специальных хранилищ.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Крыму обнаружено неизвестное скифское поселение.

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