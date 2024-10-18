Масштабный налет российских дронов: атакованы украинские аэродромы

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Минувшей ночью российские ударные беспилотники массово атаковали тыловые объекты на подконтрольной киевскому режиму территории.

Масштабность атаки подтвердили в своей сводке Воздушные силы ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что всего Украину атаковали 135 дронов.

«В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях. 44 российских беспилотника локационно потеряны, 2 – улетели в Беларусь, до 10 вражеских БпЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины», – говорится в сообщении ВС ВСУ.

Пока нет достоверных данных о пораженных объектах, но мониторинговый паблик «Донбасский партизан» пишет, что удары наносились по аэродромам в Дубно (Ровенская область) и Озёрном (Житомирская область), имеющим стратегическое значение для авиации противника.

Указывается, что в Дубно размещаются истребители F-16, переданные Украине.

«После удара зафиксированы возгорания на территории объекта, однако информация о точных разрушениях или потерях среди авиационной техники пока отсутствует», – отмечается в публикации.

В Озерном, где базируется 39-я бригада тактической авиации ВСУ, тоже было зафиксировано возгорание, но пока подробности о масштабах повреждений на аэродроме остаются неизвестными.

«Пока сложно определить, какие конкретные объекты на аэродромах в Дубно и Озёрном пострадали, но зафиксированные возгорания на месте наводят на мысль о возможных серьёзных последствиях. Учитывая ограниченные данные, полная картина событий станет ясной лишь по мере поступления дополнительных сведений. Также взрывы прозвучали в районе Староконстантинова, где расположен одноименный военный аэродром, но визуальных признаков поражения объекта не фиксируется», – резюмирует «Донбасский партизан».