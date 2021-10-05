Масштабный сбой Facebook стал «бенефисом Дурова»

05.10.2021 16:52 (Мск), Москва, Елена Острякова

Вчерашняя ситуация с массовым сбоем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp показала, что России нужно развивать свой продукт.

Об этом в интервью youtube-каналу «Соловьев.live» заявил бывший советник президента РФ глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Возникла проблема, которую я бы назвал – бенефис Дурова. Когда Павел локализован и занимается только «Телеграмом», отвечает только за себя, «Телеграм» сам выстраивает свои сервера, он не обращается ни в какие новомодные облака, и все стали говорить: вот они ваши экосистемы. Потому что упали целые комплексы ресурсов. И вот теперь мы все будем разгребать эту историю», – сказал Клименко.

По его словам проблема была вызвана расширением софта и доказала, что «экосистема – это жлобство». Он считает, что должны быть введены новые правила, ограничивающие цифровые гиганты, которые стремятся поглотить все.

Со своей стороны Россия должна стремиться по максимуму переходить на собственные ресурсы.

«Что сможем. Доменные зоны мы держим свои. «ВКонтакте» прекрасно пережил сбой. Он начал тормозить, но был готов принять. У ЖЖ в два раза выросла посещаемость. Рутьюб нас не может удовлетворить. Единственная надежда на «ВКонтакте». Многое свое у нас есть. Другой вопрос: мы не хотим свои пользоваться. До сих пор софт в госструктурах не заменен на отечественный. Это еще до Крыма можно было сделать. Сейчас Крым на отечественном софте. Как-то еле-еле барахтается, а чиновники ведут себя двойственно. Эта двойственность приводит к тому, что в течение стольких лет решения не принимаются», – сказал Клименко.

Невнятная позиция государства, по его мнению, приводит к тому, что российские программисты работают на Запад.