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Ночью российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по объектам на территории Украины.

Это подтверждают представители киевского режима на местах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, под утро глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровске поражено одно из промышленных предприятий, где начался пожар.

«Ждите официальную информацию. Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!», – пригрозил днепропетровский гауляйтер.

Позже он уточнил, что побывал на месте удара, добавив, что «пожар в целом охватил более 800 кв м».

Прилетело и в Черкасскую область, о чем рассказал глава местной ОГА Игорь Табурец.

«Под утро враг нанес ракетные удары по нашей Черкасщине. В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы», – написал Табурец в своем тг-канале.

Военный обозреватель Борис Рожин указывает, что кроме Днепропетровской и Черкасской, подтверждены прилеты в Запорожской, Луцкой, Хмельницкой, Львовской областях и Славянско-Краматорской агломерации, временно оккупированной ВСУ.

«Среди пораженных объектов – территория «Южмаша» и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. В Ровенской области сообщалось о работе ПВО, но прилеты пока не подтверждались. В целом, один из наиболее мощных ударов за последние недели», – пишет Рожин.

Паблик «Военная хроника» сообщает, что предположительно, есть попадания по объектам ВСУ в районе цехов завода «Энергомашспецсталь» и Краматорского завода тяжёлого станкостроения.

«Несколько недель назад украинские войска начали накапливать там значительное количество боеприпасов и военной техники», – уточняет тг-канал.

Признал попадания по Львову и местный мэр Андрей Садовой.

«Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову», – сообщил он.

Львовский градоначальник добавил, что нанесено «много вреда» и что из-за последствий взрывов в городе часть коммунального транспорта сменили схему маршрута.

При этом он утверждает, что одна из ракет якобы прилетела в детсад.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка отмечает:

«Мер Львова Садовый публикует последствия падения ракет ПВО на дома мирных граждан. Выдавая их за прилеты российских ракет. Ничего необычного, впрочем».

Воздушные силы ВСУ утверждают, что по Украине было выпущено по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатых ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации, 4 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Кроме того, был нанесен удар 8 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400. Утверждается, что сбито 16 ракет. То есть даже по официальной информации 12 ракет из 28 достигли цеелй.