«Масштабы эпидемии в ВСУ тщательно скрываются» – украинский волонтёр

03.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Количество заболевших смертельно опасным коронавирусом в рядах ВСУ гораздо выше, чем сообщают официальные источники, однако Киев не предпринимает разумных мер для борьбы с пандемией.

Об этом в эфире «4 канала» заявила украинский волонтер Наталья Воронкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что количество заражений коронавирусом в ВСУ замалчивается, ничего не изменилось. Я общалась со многими медиками о том, что ещё в декабре и ноябре многие переболели заболеванием, очень похожим симптомами на коронавирус. Но никто не брал тесты. У них при отхаркивании была кровь, а это один из показателей. Высокая температура.

Но они лечились на местах и самоизолировались как могли. Там медики очень ответственно отнеслись к этому.

И сейчас очень хорошо было бы взять статистику госпиталей, выявить, сколько людей переболело пневмонией, и взять у них тесты на антитела, чтобы проверить, был это коронавирус, или нет. Но кому это надо?», – возмутилась она.

Также Воронкова рассказала о бардаке и халатном отношении к пандемии коронавируса среди командования украинской армии.

«Кому это надо, если мы говорим, что у нашего Министерства обороны есть три мобильные лаборатории, и одна из них сейчас стоит в Борисполе. У меня вопрос – что она там делает? Они должны эти три мобильные лаборатории распределить по всей Украине, если военная часть находится далеко от областного центра.

Где договорённость между Министерством здравоохранения и Министерством обороны о том, что на базе областной больницы можно делать тесты на коронавирус? Они там есть, но договорённостей, что военная часть может привести туда больного – у них нет никакого подписанного документа.

Как они будут привозить? А никак, надо вести – аж куда-то в военный госпиталь. А это опять распространение коронавируса», – добавила волонтёр.