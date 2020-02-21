Масштабы растут: аудиторские службы России и Сербии перезаключили договор о сотрудничестве

21.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Российская и сербская счетные палаты будут проводить аудит реконструкции железных дорог Сербии, строительства газопровода, создания Центра ядерных технологий и других совместных проектов.

Об этом сообщил, будучи с визитом в Сербии, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и глава Государственного управления по аудиту Сербии Душко Пейович подписали обновленное соглашение о сотрудничестве между двумя аудиторскими службами двух стран. До этого стороны взаимодействовали, исходя из соглашения, заключенного в июне 2011 года.

«Россия помогает реконструировать железные дороги Сербии, у нас есть планы построить газопровод, имеется соглашение о свободной торговле, о создании Центра ядерных технологий, которое ждет ратификации, культурные проекты, – заявил Кудрин. – Поэтому наши две палаты могут совместно проводить аудит этих проектов, у нас есть необходимость более тесно работать».

Также председатель российской Счетной палаты сказал сербским коллегам о том, что компетенцию аудиторов следует постоянно повышать, и в этом может помочь возглавляемое им ведомство, в чьем распоряжении имеется экспертная платформа, рассчитанная на 250 человек и разработанные курсы обучения.

В ходе визита Алексей Кудрин также встретился с премьер-министром Сербии Анной Брнабич.

Отметим, в сентябре прошлого года глава Счетной палаты РФ возглавил Международную организацию высших органов аудита (INTOSAI).