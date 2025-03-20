Массированная атака украинских дронов: горит российский аэродром

Олег Кравцов.  
20.03.2025 10:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1805
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Беспилотники киевского режима совершили массированный налет на российские регионы.

По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе повреждены порядка 30 частных домов, жители которых обратились за помощью.

Беспилотники киевского режима совершили массированный налет на российские регионы. По словам главы Саратовской области...

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По все видимости, пострадал и военный аэродром в Энгельсе, о чем свидетельствуют выложенные в сеть, несмотря на запреты это делать, кадры.

«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте», – пишет Бусаргин.

Украинские источники утверждают:

«На этом объекте русские держали стратегические бомбардировщики, с которых атаковали Украину».

Кроме того, в городе повреждено здание горбольницы, детский санаторий «Чайка», выбиты стекла в двух детских садах, школе и нескольких многоэтажках.

Сообщается и о пожаре на местной нефтебазе в Энгельсе.

По данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи только над территорией Саратовской области уничтожено 54 БПЛА. Всего по России – 132 дрона.

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