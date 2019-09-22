Массовая драка украинских военных: 15 человек ранено

22.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Комиссия Генштаба ВСУ проводит разбирательство по факту массовой драки в подразделениях 46-й бригады, в результате чего пятнадцать военнослужащих получили тяжелые травмы.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, из-за большого некомплекта личного состава 46-й бригады командование ВСУ приняло решение доукомплектовать соединение за счёт перемещения на вакантные должности военнослужащих из других частей, в результате чего в 46-й бригаде резко увеличилось количество происшествий и преступлений на фоне конфликтов среди военнослужащих десантно-штурмовых войск и пехотных соединений.

«Разведке Народной милиции ЛНР стало известно, что между военнослужащими 95-й десантно-штурмовой бригады и 53-й механизированной бригады, входящих в состав 46-й бригады, произошла массовая драка.

В результате конфликта, причиной которого стала бытовая ссора десантников с пехотинцами, в тяжелом состоянии находятся 15 человек. У пострадавших выявлены множественные гематомы, переломы конечностей, один солдат получил проникающее ранение брюшной полости», – рассказал Иван Филипоненко.

Он отметил, что командир бригады полковник Котенко, пытаясь скрыть это происшествие, разместил пострадавших в санчасти соединения, но о случившемся стало известно родственникам военнослужащих, которые сообщили о массовой драке на «горячую линию» минобороны Украины.

«Впоследствии для расследования инцидента в 46-ю бригаду прибыла комиссия Генштаба ВСУ и командования «ООС», а следственная группа Военной службы правопорядка по факту массовой драки возбудила уголовное производство», – добавил представитель оборонного ведомства.