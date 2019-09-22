22.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
Просмотров:

Массовая драка украинских военных: 15 человек ранено

Комиссия Генштаба ВСУ проводит разбирательство по факту массовой драки в подразделениях 46-й бригады, в результате чего пятнадцать военнослужащих получили тяжелые травмы.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, из-за большого некомплекта личного состава 46-й бригады командование ВСУ приняло решение доукомплектовать соединение за счёт перемещения на вакантные должности военнослужащих из других частей, в результате чего в 46-й бригаде резко увеличилось количество происшествий и преступлений на фоне конфликтов среди военнослужащих десантно-штурмовых войск и пехотных соединений.

«Разведке Народной милиции ЛНР стало известно, что между военнослужащими 95-й десантно-штурмовой бригады и 53-й механизированной бригады, входящих в состав 46-й бригады, произошла массовая драка.

В результате конфликта, причиной которого стала бытовая ссора десантников с пехотинцами, в тяжелом состоянии находятся 15 человек. У пострадавших выявлены множественные гематомы, переломы конечностей, один солдат получил проникающее ранение брюшной полости», – рассказал Иван Филипоненко.

Он отметил, что командир бригады полковник Котенко, пытаясь скрыть это происшествие, разместил пострадавших в санчасти соединения, но о случившемся стало известно родственникам военнослужащих, которые сообщили о массовой драке на «горячую линию» минобороны Украины.

«Впоследствии для расследования инцидента в 46-ю бригаду прибыла комиссия Генштаба ВСУ и командования «ООС», а следственная группа Военной службы правопорядка по факту массовой драки возбудила уголовное производство», – добавил представитель оборонного ведомства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть