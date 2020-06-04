04.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, ВСУ-убийцы, Донбасс
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Массовая драка в Донбассе – украинских солдат избили за мародёрство


В занятой украинскими войсками части Донбасса произошла массовая драка между солдатами и местными таксистами. Последние обвиняли военных в регулярных случаях мародерства. Об инциденте стало известно разведке ДНР. В Донецке уже призвали действовать по примеру таксистов и давать отпор захватчикам.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне ответственности 10 бригады возмущения и жалобы в адрес боевиков со стороны жителей подконтрольных ВСУ населенных пунктов принимают силовой характер.

18 мая нами отмечался факт избиения младшего сержанта Гончар жителями населённого пункта Бердянское за попытку взломать продуктовый ларек. На этот раз, 31 мая, продолжающееся мародёрство продуктовых магазинов со стороны боевиков переросло в массовую драку таксистов с боевиками 108 батальона.

Так, в ходе очередной попытки боевиков обеспечить себя продуктами и алкоголем, при въезде в населенный пункт таксисты перекрыли им дорогу», – рассказал Астрахань.

По его словам, в результате драки трое ВСУшников получили травмы различной степени тяжести.

«Призываем жителей других населенных пунктов объединяться и действовать примеру мужественных таксистов, которые, в отличии от боевиков, защищают землю, на которой живут», – добавил представитель оборонного ведомства.

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