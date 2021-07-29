Массовая наркомания продолжает выкашивать ряды ВСУ

29.07.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе из-за массового употребления наркотиков в рядах ВСУ украинская армия за сутки потеряла троих боевиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Александр Мазейкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем фиксировать небоевые потери в рядах украинских оккупантов, вызванных на фоне употребления спиртных и наркотических веществ, а также попустительства со стороны командного состава», – сказал он.

Так, в одном из подразделений ВСУ во время учений при разряжании оружия смертельно ранение брюшной полости получил сержант Абрамченко. В дальнейшем медиками было установлено, что боевик находился в состоянии наркотического опьянения.

«Факт нахождения подчиненного в наркотическом опьянении командир бригады Мишанчук исключил из материалов разбирательства», – добавил Мазейкин.

Кроме того, по информации офицера, в одну из больниц Донбасса прошедшей ночью поступили два всушника. Один – с отравлением наркотиками («амфетамином»), а второй – с колото-резанными ранами живота. Состояние обоих критическое.

«О поступивших военнослужащих медицинским работникам рекомендовано не распространяться, в противном случае к ним и их родственникам СБУ будут применены меры воздействия», – резюмировал он.