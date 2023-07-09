Массовая отмена концертов Лепса в Казахстане и Центральной Азии. Что это значит

Казахстан, а вслед за ним Киргизия и Узбекистан выступили фактически на стороне Украины, запретив выступления у себя российского певца Григория Лепса, вся «вина» которого заключалась лишь в поддержке СВО. Это знаковое событие, показывающее реальное отношение бывших советских среднеазиатских республик к Москве.

О том, что в Казахстане запретили выступление легендарного артиста якобы под давлением наци-активистов и адептов «языковых патрулей», «ПолитНавигатор» писал уже ранее, но в этот раз примеру Астаны последовали Бишкек и Ташкент, что говорит о тревожной тенденции. Концерт в киргизском городе Чолпон-Ата должен был состояться в августе, в узбекской столице – в октябре.

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Как и в РК, местные издания назвали причиной отмен якобы недовольство штатной «общественности». На самом деле за всеми этими запретами стояли власти, и главное в этой истории то, что «застрельщиками» выступали именно казахстанские чиновники, которые таким вот образом «решительно» ответили России, продемонстрировав, тем самым, якобы свой «суверенитет».

Это кстати не первый запрет на концерты российским исполнителям, так как недавно был отменен в РК и фестиваль «Жара». Примечательно, что как раз в тот момент, когда в Казахстане объявили об отмене данного фестиваля, Касым-Жомарт Токаев как раз пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, в ходе чего они «обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной».

В Узбекистане же даже МИД официально сообщил об отмене гастролей Григория Лепса, чем заслужил похвалу от украинских коллег из посольства в РУ, которые ранее предупреждали, что концерты Лепса якобы ударят по имиджу республики. До этого дипломаты «незалежной» активно обхаживали наци-активистов, поддерживая их «справедливую борьбу против агрессора».

Очевидно, что соответствующее давление на руководство Казахстана оказывалось и по линии посольств США, Великобритании и ЕС, а также от западных фондов, и от своих нациков и либералов, но факт остаётся фактом – местные чиновники прогнулись под интересы Киева, а, значит, и проявили этим свою лояльность Западу.

Даже несмотря на заметный рост взаимодействия России и Киргизии, нельзя питать каких-то иллюзий. Так, недавно депутаты, связанные с прозападными НПО и фондами, провалили в местном парламенте принятие законопроекта «Об иностранных агентах». Тот же спикер Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев призывал переименовать все названия улиц и населенных пунктов на киргизский лад.

Более того, по его инициативе в конце декабря прошлого года внесен законопроект, подготовленный «Открытым правительством», финансируемым USAID и местным фондом «Сорос – Кыргызстан», об окончательной реабилитации всех «жертв сталинских репрессий» 1918-1953 годов. Это уже вторая попытка за три года принять подобный закон, который приведёт к политическому и юридическому оправданию участников антисоветских восстаний (басмачи), боевики Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС.

А уже в начале этого года в парламент КР по инициативе того же самого русофоба – спикера вносится конституционный закон о государственном языке, обязывающий все органы власти, а также предприятия и организации, независимо от форм собственности вести свою деятельность только на киргизском языке.

И уже 27 июня в Бишкеке состоялся конгресс «Общее историческое прошлое кыргызского и казахского народов и совместное будущее», организованный Институтом истории и регионоведения Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына при участии Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова (Казахстан). На этом мероприятии в частности выносились следующие вопросы: «Восстание 1916-го года в судьбах обоих народов», «Борьба кыргызско-казахской интеллигенции за национальные интересы», «Ашаршылык: трагедия народа» и «Политические репрессии: новые подходы в изучении проблемы».

Таким образом на межгосударственном уровне с участием данных вузов произошла выработка единой идеологии, основывающейся на антикоммунизме и неприятии СССР как «колониального прошлого». Интересно, но, как и в истории с запретом концертов, впереди снова выступает Астана, как признанный лидер насаждения русофобии и антироссийских настроений в Центральной Азии.

В чём же причины такого взрывного роста неприятия России и русских в регионе? Помимо того, что в республиках уже десятки лет работают американские фонды и НПО, а также транснациональные корпорации, захватившие добывающие секторы экономики, местные элиты ко всему прочему также давно стали прозападными и европоцентричными. Плюс на их позицию влияет и сегодняшнее состояние СВО.

Поэтому известный казахстанский политолог Максим Казначеев очень верно подметил, что сейчас многое зависит от дальнейшего развития спецоперации, и если русская армия будет топтаться на месте, то и лояльность к Кремлю местных удельных князьков будет непременно падать, а позиции Запада будут наоборот укрепляться.

«Визиты региональных лидеров в Москву не должны вводить в заблуждение – это лишь протокольный политес, попросту говоря, визиты вежливости. Все сейчас упирается в ход СВО – если Москва в короткие сроки сможет достичь поставленные перед СВО политические задачи, то политические элиты Центральной Азии, как принято говорить в молодежной среде, «в прыжке переобуются». И все проекты взаимодействия с Россией сразу пойдут вперед опережающими темпами. Если нет – вакуум силы в регионе продолжит нарастать. И его будут все сильнее заполнять другие внешние игроки».

То, что таким центром духовным, моральным и политическим насаждения русофобии, махровой антисоветчины и оплотом англосаксов в регионе становится именно Астана, говорит о многом. Это, например, кампания по аресту «сепаратистов» в разных областях, в которой важную роль играют украинские пранкеры и блогеры, провоцирующие в различных закрытых чатах русскоязычных жителей РК на неосторожные высказывания о принадлежности тех или иных регионов. Это становится пищей для КНБ и МВД в деле возбуждения большого количества уголовных дел.

Также СБУ передавала и передаёт информацию казахстанским спецслужбам о гражданах РК, которые добровольцами служили в подразделениях ЛДНР и сейчас находятся в зоне СВО. О судьбе таких, кто пересёк границу РК и оказался затем в местных застенках и осуждён на долгие сроки мы уже писали неоднократно. Зато, те кто воюет на стороне ВСУ и проводит акции в поддержки «незалежной», в том числе собирая средства и устраивая травлю пророссийским активистам, находятся в фаворе властей и раздают интервью.

Но теперь еще Казахстан стал прибежищем уже российских оппозиционных либералов и нациков. Так, на днях был выпущен из-под ареста в Астане так называемый «антивоенный активист» Андрей Павлов, который был до этого задержан на трое суток по запросу РФ как фигурант уголовного дела по дискредитации армии (в Туле он выходил на акцию с красно-черным флагом бандеровцев). Но после того как он официально попросил о предоставлении статуса беженца по политическим мотивам, то сразу же был освобождён властями Казахстаа.

Что интересно, но как раз в этот самый момент, когда антироссийские деятели стали лучшими друзьями и гостями, власти страны отменили в своём законодательстве пункт, касающийся необходимости учёта мнения населения при переименовании административных центров, областей, районов, городов республиканского и областного значения, районов в городе. Иными словами, спустя 9 лет правительство решило не учитывать мнение горожан и депутатов маслихатов при переименовании населённых пунктов.

То есть идёт уже открытая подготовка к переименованию моего родного Уральска, Павлодара, Петропавловска, Усть-Каменогорска и других городов. С учётом того, что кампания переименований сёл, районных центров и всех улиц с русскими и советскими названиями в самом разгаре смена наименований областных центров уже не за горами.

На этом фоне пересматривается теперь не только советская, но и дореволюционная история и в частности тема присоединения казахских родов к Российской империи в 18 столетии. Теперь под удар попал и Абулхаир хан, обратившийся к императрице Анне Иоанновне в 1731-м году с просьбой принять в российское подданство Младший жуз в связи с набегами ойратов, башкир, калмыков и непрекращающейся междоусобицы в степи.

Теперь провластные наци-историки требуют пересмотра данной концепции как «устаревшей» и переписывания школьных учебников, где уже окончательно возобладает позиция о насильственной колонизации казахских земель Москвой. А это уже навязывание новым поколениям враждебного отношения не только к СССР, якобы устраивавшего «геноцид» казахов, но и к современной России.

Единственное, что начинает немного радовать, так то, что сейчас российским правительством прорабатывается транспортный маршрут в обход Казахстана из Киргизии через Узбекистан и Туркмению, а затем по Каспию в Астрахань, что создаёт альтернативный путь, который будет под контролем России и Китая. Это также и борьба за данные республики, которые еще пока не в такой степени влезли в русофобские и антироссийские игры, как Астана.