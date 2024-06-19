Массово мобилизованные на Украине попадут на фронт только к осени

Любое пополнение, которое получит ВСУ, сможет попасть на фронт через несколько месяцев после мобилизации. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лапина, кроме того, из-за планов мобилизовать большое количество личного состава, у командиров на местах будут проблемы с ориентацией на местности.

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«В любом случае, любое пополнение, которые мы сегодня мобилизовали, как минимум осенью только попадет на фронт. Ну, если мы говорим о слаживании, комплектовании, тренировках и так далее. Главное, чтобы это не была комплектация на уровне 7% волонтерских джипов вместо других 93%, которые должно было бы дать государство и не дало… Представь, что у тебя миллионная армия – какие три дня, я думаю, что и за месяц никто не сможет раздуплиться, что происходит на этом участке фронта, несмотря на колоссальный опыт, несмотря на хорошее образование, военно-стратегическое планирование и мышление. Все равно, при таких раскладах ты пока вникнешь, что у тебя и где стоит, и что у тебя есть, а что есть у врага, нужно много месяцев», – заявил Лапин.