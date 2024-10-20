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Режим румынки Майи Санду осуществила очередной виток репрессий накануне президентских выборов в республике проходящих сегодня, 20 октября.

По всей Молдове прошли массовые обыски у граждан, в основном молодежи, недавно посещавших Россию, в рамках образовательного проекта «Лидеры Евразии». Власти уверяли, будто обыски проходят в рамках дела о подготовке к массовым беспорядкам. Полиция изъяла крупные суммы, задержала несколько человек.

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17 октября главы прокуратуры, полиции и аналога местного КГБ устроили брифинг для прессы.

Врио начальника прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Виктор Фуртунэ сообщил, что следствие проводится по нескольким делам о подготовке к массовым беспорядкам.

Далее глава генуправления полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что с июня в России проводилась культурно-образовательная программа «Евразия», куда группами примерно по 20 человек приезжало более 300 граждан Молдовы. Будто на базе отдыха «Красная Пахра» участники прошли спецобучение для протестных акций, включавшее изучение техсредств, способов провокаций органов правопорядка, методов противодействия им, завладение спецсредствами, оружием и прочее. Было объявлено, что в ходе обысков изъято около 1600 000 леев, или 90 тыс долларов. Чернэуцяну озвучил повод для будущих беспорядков – фальсификацию на выборах.

Далее слово взял Александр Мустяца, директор Службы информации безопасности. Он рассказал, будто часть молдавских граждан, посещавших Россию, были отобраны для специальной подготовки в учебных лагерях бывшего ЧВК «Вагнер» в Сербии, а также Боснии и Герцоговине. Там они якобы были обучены обращению с оружием, тактике организации массовых беспорядков, изготовлению взрывчатых и горючих средств, управлению беспилотными аппаратами.

По окончанию пресс-конференции был продемонстрирован пропагандистский видеоролик, который, очевидно, должен был шокировать общественность. Материалы включали в себя видеозапись, сделанная в конференц-зале в подмосковном Троицке. Люди на видео выкрикивают антигосударственные лозунги.

Однако, участник «Лидеров Евразии» пожелавший остаться анонимным, опроверг корреспонденту «ПолитНавигатора» данную информацию

«Ни я, и никто из тех моих знакомых, к которым позже пришли с обысками не посещали этот конференц-зал и даже не ездили в Троицк. Более того, невозможно было себе представить такие высказывания от спикера или участников программы. Целью было показать, что Россия — это не страна агрессор.», – утверждает источник.

Далее полицией были представлены видеоматериалы, на которых запечатлена работа беспилотников. Однако, кадры просто взяты из открытых источников, это заметно по затертой вотер-марке, по всей, видимости первоначально видеозапись работы беспилотников была размещена в одном из российских телеграмм-каналов, а теперь выдается за запись с «тренировок» в Боснии.

Кроме того, невозможно идентифицировать, где и кем снималось видео с применением зажигательной смеси. Также в ходе обысков у подозреваемых были изъята символика оппозиционных партийных проектов.

«Они включили в материалы обыска даже повербанки с надписью «Евразия», которые нам выдавали во время поездки. Они обвинили людей в связях с молдавской оппозицией, но записаться в поездку мог любой желающий. Ни я, ни мои знакомые ни в каких политических движениях не состояли, денег никаких не получали» – утверждает анонимный участник «Лидеров»

Правда кое-где деньги стражи правопорядка все же нашли. У женщины, страдающей от онкологии, из Кэлэрашского района автоматчики с прокурорами конфисковали деньги, чуть больше 3 тысяч евро, которые та копила на операцию.

Вот такая европейская демократия от фашистки Майи Санду.