Массовые жалобы на некачественное питание не помешали «ТД А.П.Иванов» поставить рекорд по чистой прибыли

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Представитель родительского комитета школы №448 Фрунзенского района рассказала в интервью общественному активисту Павлу Бойченко о низком качестве питания в столовой образовательного учреждения, отметив, что были и случаи отравления. Питание в школу предоставляет комбинат «ТД А.П.Иванов», который в прошлом году поставил рекорд по чистой прибыли, несмотря на множество жалоб.

По словам мамы ученицы школы №448, дети отказываются питаться холодной, невкусной едой, и родители попросту отдают деньги за пищу, которая отправляется на помойку. Также представитель родительского комитета рассказала о случае с отравлением детей какао. Инцидент удалось урегулировать в рамках школы, не привлекая внимания надзорных органов.

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«В нашем классе несколько человек отравились молоком и какао. Это не ротавирус, а именно отравление. Вопрос был решен на уровне школы и дальше ни в какие инстанции не пошел», – рассказала петербурженка.

Стоит отметить, что частный комбинат «ТД А.П.Иванов» является монополистом в Фрунзенском районе. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, в 2022 году комбинат получил 55 тендеров на организацию питания в школах. При этом жалобы на качество питания поступают из разных школ района. Например, в школе №292 уменьшили порции масла и сахара, а в школе №363 в блюдах исчезало мясо. Более серьезное нарушение зафиксировано в школе №215, где в еде обнаружили червей.

Несмотря на многочисленные жалобы, в прошлом году комбинат «ТД А.П.Иванов» почти вдвое увеличил свою чистую прибыль.

Причина кроется в увеличении тарифов на школьное питание в 2022 году чиновниками Смольного. Губернатор Александр Беглов аргументировал скачок тарифов ростом цен на продукты.