Массовый «слив» нацистов на Украине: Зеленский дурит русских избирателей

25.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Итак, за несколько часов до дня тишины и суток с небольшим до открытия избирательных участков, на Украине произошли нетипичные для нее события. Такого уровня, знаете ли, как если бы в «Третьем рейхе» к выборам допустили коммунистов, зрители увидели бы на экранах жену Коломбо, а украинские космонавты покорили бы Марс.

1.В суде нацист Сергей Стерненко, в 2018 году убивший человека, внезапно изменил показания и признался, что зарезал его своим ножом, а вовсе не «отобранным у нападавшего», на чем подсудимый настаивал два года. А Генеральная прокуратура переквалифицировала убитого Ивана Кузнецова из подозреваемого (в нападении на Стерненко) в жертву. «Это было именно умышленное убийство», — заявил адвокат вдовы Кузнецова Андрей Портнов. До того же, повторюсь, два года украинское правосудие по сути защищало убийцу от убитого. И я неоднократно говорила, что так здесь происходит всегда: у активистов — карт-бланш на убийства и превращение людей в инвалидов. И вдруг — раз — сбой системы…

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2.По стране прокатились массовые задержания и обыски «малин» (офисов) радикальных националистических организаций. Как сообщило издание «Страна» со ссылкой на свои источники в СБУ, «было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии «Национальный корпус» и движения «Азов». Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире. Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции. Спецоперация проводилась втайне от главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По словам уже упомянутого юриста Андрея Портнова и информации инсайдеров «Страны», «во время обысков силовики изъяли большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги». Сейчас правоохранители готовят задержанным подозрения, как минимум, по четырем статьям Уголовного кодекса: это создание преступной организации, хранение оружия и наркотиков, вмешательство в работу компьютерных сетей и т.п.

И все это не может не радовать. «Наконец-то!» — выдохнет кто-то. А я опять о своем — почему только за день до выборов?

Если взять Стерненко, то этот выведенный силовиками гомункул, этакий спускаемый с цепи Шариков, нужен был для создания провокаций на улицах и «утихомиривания» ваты, когда руками закона ее жечь вроде бы и нельзя, а вот руками «голосу нації з підворіття» можно. При наличии экспертиз, доказывающих, что он не отбивался, а бежал, догнал и добил лежачего на земле человека (слегка «самозащитился»), Стерненко — и в третий раз повторю! — два года разгуливал по украинским телеканалам, изображая правозащитника. Он рассказывал о «майн кампф» Украины — только вату добить осталось — тогда и заживем. Плел о своей юридической карьере, а в будущем на полном серьезе видел себя в роли верховного судьи. Убийца! «На камеру» этот убийца рвал решение суда о своем аресте, никак не подчиняясь закону, собирал вокруг себя толпы таких же отморозков. Возможно ли это было без крыши в силовых структурах? Конечно, нет! А за день до выборов — он же все равно игрушка — покровители нашептали: «Признай вину, пусть вата угомонится». А далее — или тысяча и одна причина найдется, чтобы Стерненко получил условный либо мизерный срок. Или другой вариант: как отработанный на свободе материал, он будет с привилегиями сидеть в модной платной камере, верой и правдой продолжая служить зоновским стукачом, а его сокамерников будут «случайно» находить повешенными… вы ж понимаете. Так что речь идет не о проснувшейся совести и сбое системы, а о примитивной работе на публику.

А в случае с «Нацкорпусом» и того противнее — бандформирование терроризирующее всю страну. Когда что идеология — от «бей жидов» до травли русскоязычных преподавателей, что действия в виде зверских избиений людей с противоположными политическими взглядами (и вовсе даже не антиукраинскими) даже в рамки нацистского по своей сути государства не очень-то помещается. Расстрел автобуса с «зажизниками» посреди белого дня, рейдерские захваты, то и дело всплывающие схроны с оружием — это и в Сомали не настолько часто встречается, как в буднях «Нацкорпуса». По большому счету, эти вооруженные банды даже местным «потомкам шумеров» совершенно ни к чему, потому что рано или поздно придут отбирать их пасеки и курятники (а жадному куркулю своя скотина дороже всякой «славаукраине»). Но только сейчас с ними решили разобраться.

Нет, если они сядут, никто не заплачет, понятное дело, однако в своем желании произвести фурор столь эффектным предвыборным ходом Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Сядут, так скажем спасибо рядовым ментам и гособвинителям, но не власти. Ибо поймать и судить — это хорошо. Но точно также надо поймать и судить представителей той самой власти, которая вообще допустила существование этих позорных Стерненко, «Азова», «Нацкорпуса» и их участие в политической жизни и предстоящих выборах. Но власть Зеленского, вслед за Порошенко, проповедует точно такую же русофобскую политику, и конкуренты в этом деле ей совсем не нужны. Ей только двойная выгода: уничтожаем конкурентов, а глупая вата, прослезившись от торжества справедливости, опять голосует за Голобородько и ко.

А что до понтов, то это пока только местные выборы, а перед парламентскими, глядишь, они и в сторону русского языка реверанс сделают. Например, законодательно разрешат гражданам разговаривать по-русски у себя дома (но только окна закрыть). В общем, как поется в известной песенке, «думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь» такую дешевку в местных советах. Или всего через пару дней она будет иметь вас.