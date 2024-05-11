Мастер-класс по казуистике: МИД Швейцарии уверяет, что поддержка Украины не помеха нейтралитету

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МИД Швейцарии дает мастер-класс по юридической эквилибристике: по мнению ведомства, поддержка Украины не нарушает нейтралитет этой альпийской страны

В комментарии для Reuters министерство иностранных дел страны заявило, что нейтралитет Швейцарии не будет изменен мирной конференцией по Украине, которая пройдет в июне в швейцарском Бюргенштоке. Там, напомним, Зеленский собирается продвигать на экспорт свой «мирный план» из 10 пунктов, больше похожий на требование капитуляции России.

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«За пределами военной сферы право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины и ее народа», – заявили в ведомстве, отметив, что Швейцария «решительно осуждает» российскую СВО.

Швейцарский МИД добавил, что «быть нейтральным не значит быть безразличным».

Предстоящий мирный саммит по Украине МИД Швейцарии называет «самой амбициозной за последние годы попыткой» мирного урегулирования конфликта.

Правда, в среде швейцарских дипломатов есть и те, кто предпочитает называть вещи своими именами и констатировать, что предстоящая конференция показывает, что швейцарские интересы «все больше совпадают с интересами Западной Европы в отношении России».

Среди таких реалистов – бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер заявивший, что интересы бизнеса и безопасности Швейцарии в подавляющем большинстве связаны с Западной Европой, Северной Америкой и их союзниками, а сложившаяся ситуация делает «стратегически необходимой» поддержку Украины. Заявления правительства о нейтралитете этого не изменят, отмечает он.

«Ни русские, ни наши западные союзники не считают нас нейтральными», – считает швейцарский дипломат.

По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.

Правда, римский Папа Франциск огорчил Киев, ответив, что поедет на саммит лишь в том случае, если там будет Россия.