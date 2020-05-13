13.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина, Финансы
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Мастера разговорного жанра провалили финансирование украинских врачей


Правительство Украины пытается переложить на местные власти собственную вину за отсутствие обещанных выплат врачам и медицинскому персоналу, которые заняты лечением заразившихся коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы разделил проблему оплаты медиков на две. Есть одна общая – врачи всех специальностей попали в очень тяжелое положение, начиная с 1 апреля.

Как мы знаем, 1 апреля начался второй этап медицинской реформы, когда во всех сферах специализированной помощи введена практика, что платят за конкретного пациента, когда запретили плановые операции, плановый прием больниц, отправили в отпуска за свой счет персонал многих больниц и поликлиник, и, естественно, люди никого не вылечили, они вообще ничего там не заработали, и ситуация у врачей, у многих специалистов стала катастрофической.

Другая сторона – это обещанные надбавки в триста процентов врачам и медицинскому персоналу, которые заняты лечением больных с коронавирусом. Тут получился скандал, потому что реально и эти люди не получили надбавок. То, что сегодня прозвучало заявление премьер-министра Шмыгаля, что неправильно были [оформлены] какие-то документы, что виноваты местные органы власти, что они это исправят.

Я думаю, что проблема намного проще. Очень многие проблемы, которые кажутся сложными, объясняются простым путем – у власти у нас сейчас, в правительстве находятся люди, которые больше мастера разговорного жанра. Надо же не просто сказать «А дайте-ка им надбавки», надо обеспечить это, провести ряд организационных мероприятий, посмотреть чтобы в бюджете были выделены деньги, чтобы были подписаны соответствующие приказы, лимиты местным органам власти.

То есть надо организационно принимать решения а эти люди не привыкли работать организационно. У них больше звучит вот такое: «А пусть банки выдадут бизнесу дешевые кредиты и бизнес будет чувствовать себя хорошо», – сказал Суслов.

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