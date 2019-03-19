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19.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов
 
Крым, Общество, Россия, Финансы
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MasterCard и Visa не смогли объяснить, почему их карты проходят в Крыму

В Крыму научились обходить запрет, наложенный международными платежными системами Visa и MasterCard на обслуживание своих карт в Крыму.

Об этом пишут “Известия”, напоминая, что после декабря 2014 года клиенты крымских банков не могли пользоваться «пластиком» за пределами полуострова, а владельцы карт российских банков — снимать деньги в Крыму.

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В итоге Россия в сжатые сроки запустила национальную систему платежных карт (НСПК).

“Для того, чтобы работать в России, международным системам пришлось обрабатывать платежи внутри нашей страны, тогда как раньше информация о транзакциях обрабатывалась в процессинговых центрах за пределами РФ, объяснял глава НСПК Владимир Комлев. Это позволило жителям Крыма свободно пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками”, – отмечается в публикации.

Примечательно, что в MasterCard и Visa, отвечая на вопрос издания, не противоречит ли фактическая практика использования их карточек в Крыму ранее анонсированной политике блокировки транзакций на полуострове, заявили, что из-за санкций не ведут никакой деятельности в Крыму.

“Объяснить, почему в таком случае их карты принимают там, в пресс-центрах международных платежных систем затруднились. При этом уже летом 2016 года в Крыму и Севастополе практически вся платежная инфраструктура была готова к приему карт «Мир» НСПК. За 2,5 года количество межбанковских операций по этим картам на полуострове увеличилось с нескольких сотен тысяч до почти 14,9 млн в Крыму и еще 6,8 млн в Севастополе”, – пишет газета, ссылаясь на НСПК.

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