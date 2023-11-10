Маститый либерал-антипутинец: Катастрофа – Украина проигрывает войну

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Судьба Украины зависит не от разборок в офисе президента в Киеве, а от решения демократической администрации в Вашингтоне.

Об этом в интервью украинскому блогеру Виталию Дикому заявил беглый российский оппозиционер, ещё советский диссидент, Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина проигрывает эту войну. Ни о каком контрнаступлении и возвращении к границам 1991 года речи не может вестись, потому что нечем воевать. Внутри офиса президента происходят сложные процессы, но они мало имеют отношения к реальности. Главная проблема Украины не на Банковой, а в Вашингтоне – это отсутствие честного желания помочь разгромить Путина. Это желание не реализуется. Скорее, наоборот, делается все, чтобы сдержать», – сказал Боровой.

Он полагает, что США вынудят Украину заключить перемирие на невыгодных для себя условиях.

«В реальности мы находимся перед катастрофой, которая в лучшем случае закончится заключением перемирия, приостановкой войны. Цель демократической администрации – заморозить этот конфликт по корейскому типу, по 38-й параллели», – сказал Боровой.