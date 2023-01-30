Мать бойца ЧВК «Вагнер» о борьбе с безразличием чиновников к погибшим участникам СВО: победа будет за мной

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Региональные администрации должны оказывать содействие родственникам погибших участников СВО в организации достойных похорон. Об этом заявила мать бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко, который отдал жизнь за интересы Родины, сражаясь на Бахмутском направлении.

Ранее женщина написала письмо руководству «музыкантов», где рассказала о конфликте с местными властями. По ее словам, чиновники проигнорировали просьбы помочь с проведением погребения.

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Проблему с родственниками Ульяненко обсудил лично петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер». Бизнесмен считает, что широкая огласка вопроса изменит позицию властей:

«То, что вы сделали, вы сделали очень правильно. Взбодрились сразу политики в Москве, все забегали».

Женщина добавила, что погибшие участники СВО, в том числе ее сын, заслужили достойного обращения. Поэтому она намерена добиваться внимания администрации к судьбам защитников Родины:

«Я буду с ними воевать, я вообще ничего не боюсь. Не знаю, где стерлась у властей эта грань. По-скотски обошлись. Но так или иначе победа будет за мной. Для меня она заключается в том, чтобы они [чиновники] поняли, что неправы. Ребят нужно хоронить с почестями!».

Виктор Ульяненко погиб при выполнении боевой задачи в районе Соледара. За доблестную службу он получил медаль «За отвагу» и окопный крест ЧВК «Вагнер».