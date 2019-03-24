Мать офицера ВСУ: Сына убили за отказ участвовать в разворовывании оружия

24.03.2019, Киев, Игорь Петров

Офицера 58-й бригады ВСУ Юрия Орла в 2016 году пытали и убили его сослуживцы за отказ принимать участие в краже военной техники, и это преступление остается безнаказанным.

Об этом на митинге «Национального корпуса» в Киеве заявила мать погибшего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружие вывозили машинами. «Мама, рассказывает, вывозят машинами, зенитки вывозят». И его заставляют подписывать бумаги, и он сказал – не буду я подписывать. 8 марта организовали пытки ему. С шести вечера до двенадцати ночи его били, перебили ребра, нос, выбили зубы, ударили автоматом по голове. Он еще был в коме, его закопали живым, Новоселовка-2, за километр от штаба, где 8 марта был сабантуй, пьянки-гулянки.

Эти твари продали все. 40 дней я искала его от Красногоровки до Авдеевки, а они врали: «ваш сын перешел в российскую армию». Командир, подполковник Сергей Белоус врал. Я ходила по всем кустам, болотам, писал во все инстанции. Спасибо местным, они сказали: «тут уже убили двух в феврале, расстреляли солдат, а в марте – вашего сына». Только местные нашли его, откопали.

Суды идут три года, это не суды, это судилища, ими управляют из Киева. 58-я бригада в Конотоп приехала – все командиры – на иномарках, с войны поприезжали. Вы представьте, как вас обкрадывают. Вы платите налоги, отдаете последние копейки, а они вон что делают.

У меня до сих пор ни статуса, ни земли, на которую я имею права, у меня никаких прав как мать погибшего военного. Он – герой Украины, а (звание) героя Украины дают другим, марионеткам, тем, которые продают оружие», – сказала женщина.