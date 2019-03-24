Мать погибшего боевика Евромайдана кое-что поняла, но не до конца

24.03.2019, Киев, Игорь Петров

Правоохранители Украины так до сих пор не наказали виновных за расстрел снайперами боевиков Евромайдана – членов так называемой «Небесной сотни». Новая власть оказалась циничными коррупционерами, зарабатывающими на коррупционных поставках для воюющей украинской армии.

Об этом на митинге «Национального корпуса» в Киеве заявила Светлана Гнипа, названная мать погибшего в результате тяжелых ранений на Институтской в феврале 2014 года Влад Зубенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень больно, что прошло пять лет, а никто не наказан, никто. Наши дети погибли за светлое, за Украину, а у нас свинарчуки! А у нас – порошенки!» – сказала женщина.