Мать Собчак бросилась на защиту Горбачева, оскорбив граждан России

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Сенатора РФ, мать скандальной телевудущей Ксении Собчак Людмила Нарусова возмутилась, что в день рождения развалившего СССР Михаила Горбачева на ступенях Совета Федерации стоял в одиночном пикете гражданин, требовавший привлечь Горбачева к суду.

Об этом она заявила на заседании комитета Совета Федерации по конституционному строительству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одиночные пикеты можно проводить? Когда я вижу каких-то маргинальных людей у Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ни в какие рамки не укладываются, неприятно это. Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какие-то бомжового вида люди. Тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Это неприятно», – сказала Нарусова.

Политолог Борис Якеменко уверен, что Нарусова не понесет никакой ответственности за свои высказывания.

«Мы должны понимать, что она не сенатор. Она мать Ксении Собчак и жена покойного Собчака. Это ее статус, это ее официальная должность в нашем государстве. Благодаря этому она защищена и может нести любую галиматью, которую она несет довольно-таки регулярно. Система неких корпоративных связей позволяет делать что угодно.

Дело даже не в том, что Нарусова с ума сошла и говорит то, что не может говорить политический деятель, так они выражают отношение к нам всем. Мы сейчас узнали, за кого держит нас Нарусова – за бомжей, которые мешают им жить. Человека, высказывающего свое мнение, нужно как-то запретить. Это говорит больше о том, что с ними происходит, чем все остальные реляции. Мы – бомжи, которые должны молчать», – сказал сегодня Якеменко в эфире «Вести ФМ».