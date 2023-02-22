Мать Собчак испугалась, что Россия ударит ядерным оружием по Западу

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Совет Федерации проголосовал сегодня единогласно вслед за Госдумой РФ за приостановление участия России в Договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Единственный вопрос по законопроекту задала мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова.

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«В чем терминологически разница: приостановление договора – прекращение договора? Дело не только в терминах. Я прекрасно помню, в 2011 году, когда мы ратифицировали этот договор, было сказано, что ядерное оружие для баланса, это оружие сдерживания и носит оборонительный характер. Означает ли приостановление этого договора, что это оружие становится только наступательным? Дает ли это право нашей стране применить ядерное оружие?» – спросила Нарусова.

Отвечая ей, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что статус ядерного оружия определяется доктринальными документами РФ, которые не меняются в связи с принятием решения о приостановлении действия договора.

«В решении о ратификации 2011 года было предусмотрено право палат Федерального собрания принимать решения о прекращении его или приостановке. Решение о приостановке означает готовность российской стороны соблюдать ограничения, которые предусмотрены в договоре на добровольной основе. Такая формула теоретически предусматривает возможность возврата в режим соблюдения договора, но для этого нужно прояснить намерения двух других ядерных держав, которые входят в НАТО. Мы знаем, что последнее время Альянс именует себя ядерным блоком, проводит совместные ядерные акции, в НАТО давно действует комитет ядерного планирования. Второе, нам следует убедиться в готовности либо неготовности США соблюдать свои обязательства, которые они радикальным образом нарушили. Лично я считаю, что вряд ли США сочтут для себя необходимым подтвердить их. Не ради этого они в своем время выходили из целого комплекса разоруженческих соглашений», – сказал Косачев.

Перед голосованием спикер верхней палаты Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам.

«Этот важный и сущностный вопрос мы рассматриваем на фоне ежедневных массированных обстрелов американскими ракетами «хаймерс» мирного населения, больниц, школ, домов культуры. Сегодня только ракета попала в дом культуры, спортивный комплекс. Профессионализма у ВСУ нет. Эти ракеты наводятся американской разведкой. Они понимают и видят, что они наводят не на военные цели, а на гражданские объекты, на мирных граждан. Мы говорим: доверие, партнерство, единая и неделимая для всех безопасность. Вот слова, а вот то, что мы видим, сегодня происходит», – сказала Матвиенко.