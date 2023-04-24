Мать Собчак наказали за демарши, не взяв в Руанду и Абхазию

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Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак, сенатор РФ Людмила Нарусова, регулярно и демонстративно голосующая против знаковых законопроектов, не испытывает из-за этого никакого давления со стороны Крамля.

Об этом она заявила в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни разу. Я чувствую со стороны руководства Совета Федерации некоторое охлаждение. Меня за все время, что я там (с 2002 года) ни разу не брали в состав какой-нибудь делегации, которая едет за границу. Хотя эта заграница – Руанда, Абхазия, Таджикистан. Я не совсем благонадежный человек, наверное», – пожаловалась Нарусова.

Она допустила, что этот срок в Совете Федерации (Нарусова представляет Туву) станет для нее последним:

«Я и по возрасту кандидат на вылет, но и по другим соображениям тоже».

Нарусова попала под санкции США так же, как и все члены Совфеда, но продолжает свободно посещать Европу.

«Я, как и все сенаторы, под американскими санкциями. Я не расстроилась. Я много была в США, и в мои ближайшие планы не входила поездка туда. В Европе, боюсь сглазить, но пока санкций нет. Несколько раз я там была. Конечно, не так часто, как раньше. В Совфеде не рекомендуется ездить в недружественные страны, а дружественных стран у нас практически не осталось. Чтобы поехать в Европу, я должна уведомить руководство. Так как причиной посещения европейских стран в последнее время являются медицинские моменты, я предоставляю документы, что мне нужны консультации. Просто так сесть уехать я могу, но это будет нарушением внутреннего регламента», – сказала Нарусова.