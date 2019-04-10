Мать Собчак назвала процесс над Вышинским образцово-демократичным

10.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В российских залах судебных заседаний необходимо срочно отменить отдельные кабины для подозреваемых, потому что это не позволяет подсудимому свободно перешёптываться с адвокатом. К тому же такая демократичная практика уже используется на Украине, в частности в процессе над Вышинским.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявила сенатор Людмила Нарусова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже имеющиеся документы, и, в частности, главный Уголовно-процессуальный кодекс, не предусматривает таких кабин – клеток-аквариумов в судебном заседании. Более того, это нарушает конституционную норму презумпции невиновности.

Когда я стала изучать этот вопрос, оказалось, что главным документом, который определяет наличие клеток в судебных заседаниях, являются проектно-сметные документы, которые определяют решения типовых судебных зданий.

И, вы понимаете, парадокс: проектно-сметная документация, ведомственная инструкция является выше уголовно-процессуального кодекса, выше конституции!

На мой взгляд, это совершенно недопустимая ситуация, потому что до сих пор государственными обвинителями отклоняются ходатайства адвокатов о разрешении во время судебного заседания подозреваемого, подсудимого, сидеть рядом с адвокатом, что гарантирует его право на защиту. Потому что перешёптываться в присутствии охранника через клетку довольно затруднительно», – пожаловалась сенатор.

По мнению Людмилы Нарусовой, Россия должна равняться на Украину – страну, где «демократические» суды позволяют подсудимому сидеть рядом с адвокатом.

«Для сравнения, очень характерно, что совсем недавно на Украине в Киеве шло известное заседание по делу журналиста Вышинского, так вот там, по ходатайству адвоката, Вышинскому разрешили выйти из клетки и сесть рядом с адвокатом. У нас эта практика не применяется», – поставила Нарусова в пример российским сенаторам судилище над журналистом Кириллом Вышинским.