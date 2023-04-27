Мать Собчак неожиданно поддержала сенатора из Крыма

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Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак, сенатор РФ Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации в среду взяла слово при обсуждении ситуации в Приморском крае. Она попросила поднять доклад руководителя «Росрыболовства», который обещал решить проблему, затронутую губернатором Приморья Сергеем Кожемякой.

Однако начала Нарусова с обращение к председателю регламентного комитета Вячеславу Тимченко, который неоднократно критиковал ее за то, что она использует опцию «для ведения», чтобы выступить с очередным демаршем.

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«Тимченко, именно по ведению», – подчеркнула Нарусова.

Однако Тимченко ее выступление снова не понравилось, и он взял слово, чтобы пркомментировать слова матери Собчак.

«Вячеслав Степанович, ну вы чая с Нарусовой так и не попили. Я вам рекомендовала. У вас баттл на каждом заседании», – попыталась снять конфликт спикер Валентина Матвиенко, и ранее стремившаяся примирить сенаторов.

«Я для всех сенаторов, а не только для злостного нарушителя Нарусовой, хочу сказать, что кнопка «по ведению», это когда нарушается порядок ведения. В данном случае Нарусова и при обсуждении нарушила порядок, и сейчас не по ведению, а по сути выступает. У меня другого предложения, кроме как лишить нарушителя права голоса, нет», – сказал Тимченко.

«Можно я вас лишу права голоса? Я имею такое право. Я шучу. Вы строгий следователь», – засмеялась Матвиенко.

«Я объективный», – ответил Тимченко.

Следующий раз Нарусова взяла слово при обсуждении закона «О гражданстве». Она неожиданно поддержала сенатора из Крыма Сергея Цекова, который возмущался тем, что по этому закону, за преступления можно лишить гражданства жителей Крыма и других жителей вновь приобретенных регионов, а граждан по рождению нельзя.

Хотя против этого положения выступили двое сенаторов, при голосовании воздержался только один член палаты.