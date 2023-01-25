Мать Собчак обеспокоена, что Россия не выполняет решения Европейского суда

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Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак сенатор РФ Людмила Нарусова обеспокоена тем, что Россия не исполняет решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Вопрос об этом она задала сегодня в Совете Федерации при утверждении на должность члена высшей квалификационной коллегии судей РФ Татьяны Ящук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как известно РФ сейчас отстранена от ЕСПЧ, но те решения, которые были приняты этим судом до выхода РФ, все ли исполнены нашими судами?», – спросила Нарусова.

Ящук ответила, что еще есть невыполненные решения.

«Что этому мешает? Прошло уже достаточно времени», – строго спросила Нарусова.

«Правосудие не может быть быстрым», – парировала Ящук.

В марте прошлого года МИД РФ заявил, что Россия больше не участвует в Совете Европы, частью которого является ЕСПЧ, а президент РФ Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ с 15 марта.

Однако европейский суд не захотел отпускать Россию и заявил в июле, что она перестаёт быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека только с 16 сентября. В сентябре были прекращены полномочия российского судьи в ЕСПЧ. При этом суд заявил, что по-прежнему обладает юрисдикцией рассматривать такие жалобы по действиям до 16 сентября. Таких исков на рассмотрении ЕСПЧ было 17 450. Суд заявил, что РФ должна исполнять его решения, несмотря на выход из Совета Европы.

Только вчера ЕСПЧ вынес целый ряд решений по России в защиту либералов. Он предписал выплаты в 10 тыс евро правозащитнице Зое Световой, а так же по несколько тысяч евро членам ее семьи. Президенту Ассамблеи народов Кавказа Руслану Кутаеву ЕСПЧ присудил 52 тыс. евро за применение пыток. По 3,9 тыс евро должны, по мнению суда, получить 19 участников незаконного митинга в Екатеринбурге. Наконец, ЕСПЧ «выписал» компенсацию в 15 тыс евро либеральной «Нововой газете» и ее журналисту Роману Анину.

О ком из фигурантов беспокоится сенатор Нарусова?