Мать Собчак ополчилась против Николая II

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Совет Федерации направит в Общественную палату РФ обращение с просьбой пересмотреть результаты всероссийского голосования в рамках проекта «Великие имена России» о присвоении аэропорту Мурманска имени последнего императора Николая II.

С соответствующей инициативой в ходе заседания Совфеда выступил сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно завершилось всероссийское голосование по проекту «Великие имена России». Многие аэропорты России получили имена великих и достойных людей. Так сложилось, что в номинации на присвоение названия аэропорту города-героя Мурманска были три фамилии: дважды Героя Советского Союза летчика Бориса Сафонова, Ивана Папанина – знаменитого руководителя Севморпути и Героя Советского Союза и Николая II Романова.

Сложилась интересная ситуация: по всероссийскому голосованию, с преимуществом в несколько тысяч голосов, на первое место вышла кандидатура Николая II. Эта информация вызвала массу недовольства в Мурманской области, 86% ее жителей проголосовали за то, чтобы присвоили иное имя или оставили аэропорту Мурманска название «Город-герой Мурманск».

Общественная палата Мурманской области направила обращение в Общественную палату России не принимать этого решения. Звучит несколько парадоксально: аэропорт города-героя Мурманска имени Николая II Романова.

Мне кажется, что при проведении таких конкурсов, мнение жителей региона, на чьей территории делаются такие проекты, должно учитываться в первую очередь. А голосуют все по всей стране», – заявил сенатор.

Мнение коллеги поддержала сенатор Людмила Нарусова, мать скандальной телеведущей Ксении Собчак.

«Уважаемые коллеги, это яркий пример игнорирования закона. Инициатива Общественной палаты основана на опросах ВЦИОМа. Надо понимать, что контроля за опросом нет, точного подсчета нет. Не понятно, кому звонят, и кто высказывает свое мнение.

И, главное, – проведенная акция Общественной палаты противоречит Федеральному закону «О наименованиях географических объектов» №152 от 18.12.1997 года, где четко сказано, что присвоение географическим объектам имен выдающихся личностей допускается только для безымянных объектов.

В настоящее время в законодательстве отсутствуют правовые нормы, предусматривающие дополнения к существующим названиям географических объектов.

Я не знаю, почему Общественная палата со ВЦИОМом проигнорировали этот никем не отмененный Федеральный закон, но проведенная акция, будоражащая население, абсолютно противоречит Федеральному закону. Я догадываюсь, с какой целью это делается, но не буду озвучивать свое мнение.

Приведу конкретный пример: в Петербурге аэропорт Пулково имеет не просто бренд устоявшегося географического названия, но это связано и с великой блокадой, Пулковский меридиан, Пулковские высоты, на которых шли ожесточенные бои. Это само по себе мемориальное географическое название.

Поэтому предложение назвать этот аэропорт еще каким-то именем вызвало абсолютно справедливое возмущение горожан, люди просто отказывались даже высказывать свое мнение и голосовать. Но при этом имя Петра I, который исторически связан с Петербургом, получил по этим опросам Воронеж, где Петр был всего несколько дней», – пояснила сенатор.

В заключение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам Чернышенко и Нарусовой с просьбой подготовить соответствующее обращение в Общественную палату РФ.