Мать Собчак успела вступить в спор с новым прокурором РФ

21.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Мать либералки Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова вступила в спор с главным кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым об эффективности работы прокуроров на фоне «мизерной статистики оправдательных приговоров».

Спор произошёл в ходе заседания комитета СФ по конституционному законодательству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ваш пока ещё сегодняшний руководитель Александр Бастрыкин недавно заявил, что такое ничтожно малое количество – один процент – оправдательных приговоров связано с тем, что это «хорошо работают следователи».

Но, ни для кого не секрет, что обвинительное заключение прокуратура практически всегда поддерживает и это влияет и на решение суда, ведь очень часто я видела, что судебное решение почти слово в слово, до грамматических оборотов и запятых, повторяет обвинительное заключение.

Не кажется ли вам, что это не совсем правильная практика – первое… И второе – что прокуратуре, при том, что я тоже положительно отношусь к разделению на СК и прокуратуру, всё-таки, нужно ужесточить контроль над следствием на стадии следствия в праве тех полномочий, которые есть или вам нужны какие-нибудь, я не сомневаюсь, что вы станете генпрокурором, дополнительные полномочия, которые были бы предусмотрены в законе?

Потому что та ситуация, когда следствие ведётся практически бесконтрольно, и вам только приносят на утверждение обвинительный приговор, вам не кажется, что нужен больший контроль за следствием со стороны прокуратуры?» – спросила Нарусова.

«Мне кажется, что в настоящее время инструментарий Генпрокуратуры по части исполнения надзора достаточный…Эффективно работает и Генпрокуратура, и СК, а ошибки, они всегда бывают, к сожалению, мы стремимся их исправлять. А то, что вы говорите про один процент – это статистика, так происходит», – ответил Краснов.

«Насколько эта статистика соответствует реалиям нашей жизни?» –выкрикнула с места мать либералки.

«Я думаю, статистика соответствует реальной жизни, потому что следователи, расследуя уголовное дело, направляют его прокурору для утверждения обвинительного заключения, и. мне кажется, что прокурор может очень эффективно выполнять свои надзорные функции, не в первый раз увидев это уголовное дело, когда ему направляют для утверждения обвинительного заключения, – а в ходе всего расследования, осуществляя функции надзора.

Поэтому может один процент и говорит об этом, что следствие эффективно расследует уголовные дела, направляет их прокурору и соответственно в суд» – отметил Игорь Краснов.