Мать Собчак в недоумении: Россия официально стала больше

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Совет Федерации РФ единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также одобрил федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав России.

Как отметила спикер Валентина Матвиенко все сенаторы, которые отсутствовали в зале (исключительно по уважительным причинам), поддерживают принятые законы и готовы подтвердить это письменно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Против не отважилась проголосовать даже мама скандальной журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова, хотя небольшой демарш с провокационным вопросом она себе позволила.

«Следуя рекомендации Валентины Ивановны голосовать ответственно, я бы хотела услышать ответ на следующий вопрос. С даты подписания договоров линия соприкосновения изменилась. Нам рекомендуют принять в состав РФ области, часть территории которых занята вооруженными силами другой страны. Я, признаться, рассчитывала на объяснение этого беспрецедентного факта Конституционным судом, но увы», – заметила Нарусова.

Ей ответил сенатор Андрей Клишас.

«Людмила Борисовна, если вы познакомитесь с законом о Конституционном суде, вы бы знали, что он вопросы фактов не оценивает. Поэтому зря ожидать от него оценку изменения границ соприкосновения вооруженных сил РФ с украинскими формированиями. К С учел политические обстоятельства и положил их в основу своего решения. С точки зрения конституционно значимых ценностей суд установил, что длящийся много лет кризис, переросший в вооруженное противостояние власти с собственным населением, дает все основания российской власти принять соответствующие решения. Украинскими властями проводилась русофобская политика, принимались нормативные акты, нарушающие права человека. Органы государственной власти РФ, соглашаясь на вхождение новых субъектов, в праве исходить из того, что бездействие либо промедление в определении правовой судьбы этих территорий сохраняет чрезвычайную угрозу для жизни и безопасности их жителей, а потому недопустимо», – сказал Клишас.

Он дал понять, что у Нарусовой не возникло бы вопросов, если бы она дисциплинированно посещала бы заседания сенатских комитетов.

«Наш комитет рассмотрел данные договоры и рекомендует их к одобрению. Людмила Борисовна, к сожалению, вы не принимали участия в данном заседании», – сказал Клишас.

Сомнительность нерушимости принципа территориальной целостности отметил в своем выступлении и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В декларации ООН зафиксирована обязанность уважать территориальную целостность государств, соблюдающих принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительство, представляющее весь народ, проживающий на данной территории. Нет нужды доказывать, что киевский режим никак не отвечает таким критериям, долгие годы грубо и массово нарушая изложенные требования ООН. Этот режим давно стал чужим и враждебным для всех жителей Украины, которые не мыслят свою жизнь без сопричастности русской цивилизации и от которых еще год назад президент Зеленский потребовал убираться в Россию», сказал Лавров.

Сенаторы стоя аплодировали, когда все законы были приняты.

«Давайте поздравим жителей Донбасса , Херсонской, Запорожской областей с этим действительно историческим событием. Мы завершили этот этап и теперь у нас появились новые четыре субъекта РФ. Нас теперь 89. Мы ждём от новых территорий сенаторов. Незамедлительно принятые и одобренные нами законы будут направлены на рассмотрение президенту», – сказала Матвиенко.