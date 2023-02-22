Мать Собчак в Совфеде публично вступилась за Ахеджакову

Елена Острякова .  
22.02.2023 20:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак сенатор РФ Людмила Нарусова выступила за «конституционное право» артистов «критиковать Россию».

Об этом она сегодня заявила в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак сенатор РФ Людмила Нарусова выступила за «конституционное право» артистов...

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«Сейчас просто завалена Госдума предложениями разных мер по отношению к тем, кто, как говорит президент, сделал шаг в сторону. Это и лишение собственности, и лишение гражданства, и другие репрессивные меры, которые противоречат конституции РФ… Что мы наблюдаем. Даже не те, кто покинул пределы РФ, а те, кто остался здесь, в основном общественные деятели, актеры – заслуженные, народные, любимые публикой отстраняются от участия в спектаклях. Народных артистов выдавливают из театров.

Прекрасной актрисе Лие Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях только за то, что она выразила свободно свое убеждение или свое мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Это их гарантированное конституцией право», – вещала Нарусова.

Она предложила профильному комитету обратиться в Министерство культуры по данному вопросу. Ей ответила представитель комитета Лилия Гумерова.

«Нужно отличать тех, кто отступил в сторону, и тех деятелей культуры, которые сегодня откровенно безобразно высказываются о нашей стране, когда сотни наших бойцов гибнут, когда вся страна объединилась за свободу нашей страны, за отстаивание многонациональных интересов. Здесь, мне кажется, какого-то двузначного прочтения быть не должно. Определитесь, с кем вы, деятели культуры. Идет война, и надо знать в ней свое место», – сказала Гумерова.

Зал ей аплодировал.

Скандальная артистка Лия Ахеджакова недавно с удовольствием прокричала националистическую кричалку «Героям слава» в телефонном разговоре с активистом патриотической организации «Серб», который позвонил ей под видом помощника режиссера днепропетровского театра. Ранее актриса заявляла, что стыдится соотечественников и противопоставляет россиян украинцам. Актриса выразила желание уехать на Украину «после ее победы».

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