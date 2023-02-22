Мать Собчак в Совфеде публично вступилась за Ахеджакову

Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак сенатор РФ Людмила Нарусова выступила за «конституционное право» артистов «критиковать Россию».

Об этом она сегодня заявила в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас просто завалена Госдума предложениями разных мер по отношению к тем, кто, как говорит президент, сделал шаг в сторону. Это и лишение собственности, и лишение гражданства, и другие репрессивные меры, которые противоречат конституции РФ… Что мы наблюдаем. Даже не те, кто покинул пределы РФ, а те, кто остался здесь, в основном общественные деятели, актеры – заслуженные, народные, любимые публикой отстраняются от участия в спектаклях. Народных артистов выдавливают из театров.

Прекрасной актрисе Лие Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях только за то, что она выразила свободно свое убеждение или свое мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Это их гарантированное конституцией право», – вещала Нарусова.