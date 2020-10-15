Матери пленных требуют от Зеленского вспомнить об их судьбе

15.10.2020, Киев, Игорь Петров

Под Офисом президента Украины прошла акция, посвященная пропавшим без вести и пленным без установленного места пребывания.

Несколько женщин, пришли под Офис президента с плакатами, на которых были фотографии и имена пропавших без вести и пленных военнослужащих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пришли напомнить о пленных без установленного места пребывания, о созданной рабочей группе по пленным при Офисе президента. Эта группа работала всего один раз, летом, после того, как мы, мамы, устроили тут под офисом президента лежачую забастовку и нас, наконец, услышали и приняли. Но сейчас рабочая группа не работает», – сказала Алла Макух, глава организации «Берегиня».

Еще одно требование активисток – должна начать работу комиссия по пропавшим без вести, по итогам которой должны быть составлены списки пленных и пропавших без вести и создаваться поисковые группы.

Комиссия собралась только в начале октября, после письма президента Украины Владимира Зеленского премьеру Денису Шмыгалю. Но даже на этом заседании не были проведены выборы главы и секретариата комиссии, поэтому комиссия так и не начала работу.

«Мы будем находиться тут до тех пор, пока эта комиссия не заработает. Мы очень надеемся, что эта проблема, наконец, будет решена», – сказала Алла Макух.

Еще одно требование – возобновить работу рабочей группы по пленным при Офисе президента и принять, наконец, Законопроект о статусе пленных и пропавших без вести, который уже год лежит в администрации президента. Законопроект был создан рабочей группой, созданной в сентябре прошлого года.

«Мы его создали, он прошел все юридические коллизии, но застрял в офисе президента. Мы не имеем никакой возможности влиять на его принятие», – отметила Алла Макух.

При смене правительства в январе 2020 года о рабочей группе просто забыли. Требования активисток были переданы представителю офиса президента.