Матери погибших боевиков АТО так ничего и не поняли

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Матери и жёны погибших АТОшников потребовали от Петра Порошенко учредить «день памяти всех погибших в войне за суверенитет и независимость Украины».

Соответствующее обращение сегодня было обнародовано на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Датой дня-памяти предложено назначить 29 августа – годовщину Иловайского котла.

«29 августа состоялась самая масштабная военная операция, которая впоследствии получила название «Иловайский котёл» или «Иловайская трагедия».

Результатами «Иловайской трагедии» стали: первый – остановка российской орды, которая открыто вторглась на нашу территорию восьмью батальонно-тактическими группами, и второй – массовый героизм добровольцев, военных, нацгвардейцев, обычных добровольцев, которые пошли защищать Украину по зову своего сердца», – заявил Игорь Гевко, заместитель главы управления объединения участников боевых действий «Сармат».

С призывом к украинскому президенту обратилась Тамара Абадмасова, мать старшего сержанта медслужбы штурмового батальона «Айдар», погибшего 17 августа 2014 года.

«У нас в стране уже 4 года идёт война. 3 900 погибших – это официальная информация, а неофициальная – это вопрос, только сухая статистика. Тысячи фотографий погибших на стене памяти достойны, чтобы власть и вся Украина почтила их память. Когда стране было тяжело, когда страна была в безопасности, они пошли её защищать. В этой войне погибли парни, которые уже родились в независимой и суверенной Украине. Мы обращаемся к гаранту Конституции, президенту Украины Порошенко признать день 29 августа днём памяти всех погибших в войне за суверенитет и независимость Украины», – сказала женщина.

Каждый из выступающих на пресс-конференции заканчивал своё выступление националистической кричалкой «Слава Украине – героям слава».

Отметим, что никто из участников пресс-конференции не призвал украинские власти остановить войну и пытаться найти компромисс с другой стороной конфликта, в котором погибли сыновья и мужья участниц мероприятия.