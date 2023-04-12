Матери Собчак напомнили про Израиль и пригрозили лишить права голоса в Совфеде

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Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак сенатор РФ Людмила Нарусова единственная в Совете Федерации проголосовала сегодня против закона об электронных повестках из военкоматов.

Перед этим она устроила на заседании перепалку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень кратко оценивая этот закон, я бы вспомнила незабвенного Виктора Черномырдина и его фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Эти меры, которые направлены на ограничение прав, никак не состыкуются с уже имеющимися законами. Не надо думать, что весь контингент живет в Петербурге, Москве или городах миллионниках. Степень наказания неадекватна той ситуации, когда человека можно наказать. Не у всех работает интернет, даже у тех, кто находится в горах, на заимке», — сказала Нарусова.

Ей возразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Письменное уведомление не отменяется. Существующие нормы дополняются новыми современными возможностями. Все законопослушные граждане никаких ущемлений не получат. Введенные меры носят временный характер. Их можно обжаловать», – сказала Матвиенко.

Не выдержал и присутствовавший на заседании замминистра обороны РФ Николай Панков.

«Уважаемая сенатор Нарусова, посмотрите мировую практику. Далеко ушли от России в таких подходах. Если ты незаконопослушный гражданин, в отношении тебя вводятся ограничительные меры. В самолет билет не купишь», – сказал он.

Сенатор Андрей Клишас указал Нарусовой, что она оспаривает Конституцию России.

«Ограничительные меры: права собственности, Людмила Борисовна, все, что касается свободы передвижения, занятия предпринимательской деятельностью, свобода договоров, – все эти конституционные права могут быть ограничены федеральным законом. Это четкое положение конституции», – сказал Клишас.

«Людмила Борисовна, без обид. Не ищите там двойного смысла. Я скажу уже честно и прямо. То нафталинное состояние, в котором находились наши военкоматы, когда сидели сотрудники с тетрадкой в линеечку и рукой вели этот учет. Это же невозможно. Мы уже в другом веке живем. Этот закон направлен на осовременивание работы военкоматов и большую защищенность и удобство для наших граждан. Ничего нового и кардинально карающего здесь нет», – добавила Матвиенко.

Нарусова решила продолжить дискуссию, нажав кнопку «по ведению».

«Ограничение прав граждан, о котором упомянул представитель Минобороны, только в случае объявления войны или введения военного положения. В настоящее время ни того, ни другого, слава богу, в нашей стране нет», – сказала она.

Ответ Матвиенко содержал иронию и тонкий намек на скандал с дочерью сенатора Собчак, у которой внезапно оказался израильский паспорт, по которому сбежала в прошлом году на месяц из России, испугавшись уголовного преследования. Ранее наличие второго гражданства тележурналистка лицемерно отрицала.

«Я с большим уважением отношусь к Израилю. Вы посмотрите, какая там дисциплина. Там, если ты не служил в армии, ты вообще неполноценный гражданин. И там и мужчины, и женщины рвутся. А у нас еще не все отрегулировано. И новые вызовы просто вскрыли это», – сказала Матвиенко.

Неожиданно в перепалку ворвался председатель регламентного комитета Вячеслав Тимченко.

«Не первый раз сенатор Нарусова нарушает порядок работы и пользуется кнопкой не по назначению. Я уже говорил: если это будет продолжаться, я буду ставить вопрос о лишении права голоса сенатора», – заявил он.

«Я вам предлагаю попить чай с Люмилой Борисовной и почитать вместе регламент. И все будет хорошо», – примирительно посоветовала Матвиенко.