Материал Bellingcat о громком фиаско СБУ анонсирован на 29 июля

26.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Новости Украины

Расследователи Bellingcat после полугода отсрочек назвали окончательную дату выхода расследования о задержании 33 россиян под Минском.

В конце июля 2020 года белорусская «Альфа» задержала 33 россиян в санатории под Минском. Их обвинили в попытке дестабилизировать ситуацию в столице республики накануне президентских выборов.

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Позднее власти Украины причислили задержанных россиян к «ЧВК Вагнера», бойцы которой якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе. Киев потребовал от белорусской стороны выдать россиян Украине.

Позднее появилась информация, что россияне оказались в Минске неслучайно. Служба безопасности Украины, по некоторым данным, спланировала операцию, в рамках которой 33 мужчины дожидались чартерного рейса Минск-Стамбул. Из Турции россияне якобы планировали отправиться в Ливию, где им предложили работу. Самолет должны были принудительно посадить в Киеве, где спецслужбы готовились задержать россиян.

По некоторым данным, операцию отменил президент Украины Владимир Зеленский из-за возможной утечки информации, которая все же произошла. Белорусской стороне сообщили о местонахождении россиян, после чего они и были задержаны.

Группа расследователей Bellingcat довольно долго занимается материалом об инциденте под Минском. Однако релиз расследования постоянно откладывается. Публикация ожидалась 5 марта, затем в апреле, затем в июне и наконец главный расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал окончательную дату выхода материала. По его словам, расследование будет опубликовано 29 июля, в годовщину событий. Источники сообщали, что помешать выходу материала Bellingcat пытается британская разведка.