Матеуш Пискорский: Горжусь, что был тогда в Крыму

18.03.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Польский политолог Матеуш Пискорский – один из немногих западных экспертов, кто в 2014 году присутствовал на историческом референдуме о воссоединения Крыма с Россией. Возможно, именно за это ему придётся поплатиться впоследствии – через некоторое время Пискорский будет арестован по обвинению в работе на спецслужбы России и Китая у себя на Родине и проведет длительное время в тюрьме.

Сегодня Матеуш делится воспоминаниями в авторской колонке для «ПолитНавигатора».

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…В 2014 году в Крыму я, безусловно, стал свидетелем событий исторического масштаба. Годовщина референдума и воссоединения с Россией позволяет удалится в воспоминания. Пользуясь юбилеем, хочется подытожить и осознать, что тогда на самом деле произошло.

С одной стороны, все было уже сказано в многочисленных анализах и политологических докладах. Но, с другой, – хочется, опираясь на собственный опыт и наблюдения тех времен, ответить на основной вопрос: почему жители Крыма приняли такое, а не иное решение?

В том, что, приняли решение, соответствующие официальным итогам референдума, никто не должен сомневаться. Лично я координировал международную группу опытных наблюдателей, среди которых были депутаты национальных парламентов разных стран Евросоюза и депутаты Европарламента, политологи и журналисты, юристы и социологи. Имея возможность непосредственного общения с всеми участниками избирательного процесса, мы попытались изучить тогдашние общественные настроения крымчан. Быстро поняли, что в провозглашенных результатах не стоит сомневаться. Жители Крыма действительно приняли такое решение, нравится это кому-то, или нет. Они определили свою судьбу и судьбу будущих поколений.

Во-первых, крымчанам, с которыми мы общались, хотелось получить гарантии безопасности. Безопасности от непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей. Крымчане внимательно наблюдали за событиями в Киеве и других регионах Украины после госпереворота 2014 года. Видели насилие и жестокость, с которой обращались неонацистские группировки с людьми, которые выступали за право общения на своем родном языке. Видели, как избивали тех, кто не поддерживал героизацию коллаборационистов и их военных преступлений. Понимали, что в любой момент головорезы из необандеровских бандформирований могут прийти и за ними. Голос на референдуме был голосом за страну, которая в состоянии гарантировать безопасность своим собственным гражданам.

Во-вторых, крымчане проголосовали за государственность. Полноценное государство выплачивает вовремя пенсии и пособия, гарантирует получение зарплат, требует соблюдения закона всеми хозяйственными субъектами на своей территории. Упавшие государство является просто территорией, населенной беззащитными людьми. Гражданами, у которых нет никаких гражданских прав и которым приходится рассчитывать исключительно на себя. В силу ряда причин Украина в 2014 году окончательно перестала существовать как государство, по всем критериям превратилась в современный аналог Дикого поля. Крымчане ощущали все это, понимали факты и приняли соответствующие решение.

Мотивы их выбора совершенно логичны. Не стоит анализировать их решения с точки зрения международного права, большой геополитики и цивилизации. Прежде, чем думать о вопросах мировой политики и истории, нужно иметь чувство безопасности и гарантии. Все это может обеспечить в современном мире только государственность.

В марте 2014 года наша международная группа покидала Крым с чувством, что мы были свидетелями событий исторического масштаба. Тогда еще не думали, что некоторых из нас на Родине ждут репрессии и даже уголовное преследование. Всего лишь из-за того, что мы решили говорить правду. Не потому, что это следовало из наших политических симпатии. Просто, было бы неудобно и крайне нечестно врать перед лицом крымчан, с которыми нам пришлось тогда столько общаться.

Семь лет спустя мы понимаем, что сделали правильно. У Крыма есть друзья, а у нас есть друзья в Крыму. И хотя мое наблюдение за крымским референдумом стоило жестких репрессий одного из ярчайших антироссийских режимов Европы, лично я не сожалею. Горжусь тем, что был тогда в Крыму.