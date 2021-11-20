Матеуш Пискорский: Киев и Варшава – пешки в большой игре Лондона

Матеуш Пискорский. Просмотров: 20.11.202112:42 (Мск), Варшава,

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины





Продолжение польско-белорусского миграционного кризиса на границе имеет также геополитическое измерение. Ведь это не только гуманитарный кризис, будучи очередным доказательством провала иммиграционной политики Европы в 2015-2016 годах и понимания того, что лучше не допускать следующих ошибок в этой сфере. Текущую ситуацию не сводить и к контексту польско-белорусских отношений, хотя все должны понимать, что Александр Лукашенко всего лишь с определенным опозданием реагирует на внешнее вмешательство во внутренние дела Минска. Он это делает доступными себе способами, конечно, нестандартными, но, все-таки, менее опасными для Польши, чем поддержанная Варшавой прошлогодняя попытка организации Майдана в белорусской столице.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает польский политолог Матеуш Пискорский.

Еcли смотреть на миграционный кризис долгосрочной перспективе, получается, что всё дело в геополитике и основных целях ключевых европейских игроков. Польша в этой игре не участвует, у нее не хватает субъектности, и она выполняет лишь роль инструмента. Так же, как Украина. Речь идет о попытках недопущения к евразийскому формату взаимодействия Евросоюза и России, а, в перспективе, и Китая. Создание конфликтов на границе служит предлогом не только для введения ЧП в пограничных регионах Польши и стран Балтии. Это и предлог для размещения в странах Центральной и Восточной Европы новых вооруженных подразделений, представляющих интересы англосаксонского блока. Вашингтон занят конфронтацией с КНР, создавая очаги напряженности в Тихоокеанском регионе (Тайвань, объявление о формировании антикитайского блока АУКУС). Лондон берет на себя ответственность за противостояние континентальной Европе (Германии, Франции и целого ЕС) и России. Накануне Варшаву и Киев посетил британский министр обороны Бен Уоллес. И это очень показательно. Уоллес в очередной раз назвал Украину «стратегическом партнером Соединенного Королевства в области безопасности и обороны». Накануне с таким же заявлением британский министр выступил в Варшаве, обещая заключение многомиллиардных контрактов на закупку британского оружия для польских ВС. Таким образом, Лондон возвращается в эпоху «большой игры», которой королевство занималось еще в XIX веке. Выход из ЕС позволяет ему вести чисто англосакскую политику, направленную как против России, как и против основных стран – членов ЕС. Польша и Украина лишь пешки в этой игре, которыми Лондон готов пожертвовать в любое время. Великобритания создает сеть агентов своих интересов на континенте, и это, несомненно, усложнит процессы, позволяющие Европе начать конструктивный диалог с Москвой. Однако, последствия могут быть для Варшавы, Киева и других стран региона плачевными. Ведь это не Лондон выделяет средства и финансовую поддержку.