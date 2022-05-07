Матеуш Пискорский. Почему я не верю в аннексию Западной Украины

Новости Украины

Все больше политиков и экспертов говорят об угрозе присоединения и фактической аннексии земель Западной Украины Польшей. Так утверждают не только публицисты (в т.ч. польские, как мой коллега, видный аналитик Конрад Ренкас), но и многие высокопоставленные российские политики. Но проблема в том, что (если говорим серьезно про аннексию) нередко исчезает из поля зрения более вероятный геополитический план, который должен быть реализован не столько Варшавой, а Вашингтоном и Лондоном. Естественно, руками польского политического истеблишмента.

В современном мире территориальный контроль над определенным регионом необязательно осуществляется путем прямой аннексии. Есть много других способов фактического управления – политических, экономических, информационных, технологических. Аннексирование Западной Украины Польшей вряд ли входит в планы англосаксов. Почему говорим про англосаксов? Потому что именно они курируют и в большей степени управляют польской внешней политикой, а уж, тем более, без их согласия невозможно принимать стратегических решений.

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Польше отведена роль инструмента в реализации геополитических планов англосаксов. Периодически эти планы могут соответствовать некоторым местным, польским чаяниям и концепциям. Или, как минимум, создавать иллюзию, что интересы кураторов и вассала совпадают.

Однако, в интересы англосаксов входит прежде всего поддержание проекта анти-Россия, в любом формате и любой ценой. Проект анти-Россия может воплощать исключительно государственное образование, основанное на экстремистском, радикальном виде этнонационализма. Украинский этнонационализм не сможет развиваться в условиях подчинения Западной Украины историческому врагу – Польше.

Любая попытка присоединения западных регионов Украины к Польше означает рост этнических конфликтов между поляками а необандеровцами. И это совершенно не нужно англосаксам.

Почему? В частности потому, что когда Варшава столкнется – а такое ранее или позже произойдет – с украинским национализмом, она, по сути, будет вынуждена перейти на позиции близки Москве, осуществляя план денацификации своих бывших восточных Кресов. В итоге проект анти-Россия станет больше невозможным.

Цель англосаксов другая: поддержание данного проекта на любой территории, соседней с Россией. В зависимости от исхода СВО, проект будет осуществляться либо на Западной Украине, подконтрольной западным куратором (Польша, не являясь субъектом геополитической игры, самостоятельно управлять ничем не будет), либо в самой Польше, после перемещения миллионов жителей бывшей Украины на ее территорию и получения ими статуса польских граждан.

Однако, если англосаксы планируют Третью мировую войну, все становится возможным. Даже подталкивание польского руководства к шагам, противоречащим элементарной, политической логике. Вторжение Польши на Западную Украину стало бы, таким образом, свидетельством того, что Запад принял решение глобального, вероятно, ядерного конфликта.