Матеуш Пискорский: Украина примет мигрантов. Это лишь вопрос цены

Новости Украины

Украина после торгов с Евросоюзом, всего скорее, согласится принять мигрантов, вызвавших кризис на границе Польши и Белоруссии. Правящий режим в Киеве согласится на условия Запада, вопрос лишь в цене и доле, которую киевские чиновники смогут положить в свои карманы.

Такой прогноз в авторской колонке для «ПолитНавигатора» озвучивает польский политолог Матеуш Пискорский.

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…Миграционный кризис на польско-белорусской границе обсуждается уже во всех странах Европы, особенно в тех, которые непосредственно могут столкнуться с волной беженцев с Ближнего Востока. Особенно озабочена Германия, которая является конечной целью миграционного потока. Ведь иракцы на болотах Полесья даже не скрывают, что именно туда направляются, к своим родственникам и братьям, которых самая богатая страна ЕС приняла несколько лет назад. Украина делает вид, как будто проблема ее не касается. «Моя хата с краю», – косвенно повторяют украинские власти. Тем временем, немецкие политики вежливо предлагают размещение мигрантов именно на украинской территории. И украинский глава Совбеза Алексей Данилов отвечает немцам, что европейская помощь Киеву слишком мала, чтобы в Евросоюзе могли рассчитывать на взаимодействие в этой области.

Таким образом, украинские правящие элиты пытаются в очередной раз получить дополнительное финансирование из Брюсселя. Все вопрос цены. Если кризис будет продолжаться, Украина сможет добиться поддержки, часть из которой, привычным образом, будет разворована местными коррупционерами.

Тем временем, узнаем, что мигранты с Ближнего Востока незаконно пересекают не только польско-белорусскую границу. Когда польские силовики сконцентрировались на белорусском участке восточной государственной границы, стало понятно, что альтернативным маршрутом для иммигрантов станет Украина. Стоит ожидать, что в ближайшие время группы иракцев появятся и на Украине, и оттуда попытаются попасть на территорию ЕС. Уже поступают первые сообщения такого рода. Также любопытно, что среди задержанных польскими службами организаторов мигрантского трафика довольно много граждан Украины, имеющих не только опыт контрабандистов, но и возможность законного пребывания на территории Польши. Будут ли польские власти строить граничный забор или стену в случае открытия миграционного потока через Украину? Конечно нет, ведь Варшава продолжает придерживаться мифов «о стратегическом партнерстве с Киевом». И некоторые круги в Киеве, зная об этом, воспользуются возможностью, чтобы создать успешный иммиграционный канал, занимаясь новым видом преступного бизнеса. Тогда предложение некоторых немецких политиков станет особенно актуальным. И именно тогда Киев сможет торговаться с Западом, требуя выделения новых траншей «безвозмездной финансовой помощи».