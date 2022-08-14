Матеуш Пискорский: Запрет виз для россиян ударит по Европе

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Следующий пакет санкций Европейского Союза против России обсуждается уже несколько недель. У некоторых людей явно закончились идеи, как ударить по Москве. Возможно, именно поэтому начинают появляться юридические чудовища. Некоторые из них живо напоминают решения в духе законодательства Третьего рейха против евреев. Некоторые из них поддерживаются Польшей.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик только что объявил, что в ближайшие недели Польша разработает и представит ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам Российской Федерации.

Де-факто запрет на въезд всех россиян в европейские страны будет введен по настоятельной просьбе Владимира Зеленского, который давно призывает к этому. Страны Центральной и Восточной Европы уже положительно отреагировали на его просьбы. Те, кто традиционно находится в авангарде русофобии – страны Балтии и Польша, к которым присоединилась Чехия. В то же время Вавжик признает, что «против этого выступают крупные государства-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды».

Варшава, находясь в вышеупомянутом авангарде, уже несколько месяцев назад ввела собственные визовые ограничения для россиян. В принципе, шенгенские визы выдаются польскими властями только людям тех профессий, которые требуют въезда (например, водителям грузовиков), владельцам Карты поляка, членам семей граждан ЕС и дипломатам. В этом контексте Вавжик удивлен, что другие страны так поздно задумались об ограничениях.

Независимо от судьбы предложения фактически закрыть Европу для приезжих из России, эффект от этих мер легко предсказать: россияне еще больше убедятся в том, что весь так называемый Запад органически враждебен по отношению к ним. Это, в свою очередь, еще больше уверит их в правильности военных действий и жесткой политики властей. А для Европы визовый запрет для россиян приведет к дальнейшим ощутимым финансовым потерям, причем не только в туристической отрасли.