Матиос не собирается в отставку досрочно и дал совет Зеленскому

02.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не планирует досрочно уходить в отставку в связи со сменой власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в интервью телеканалу 112.Украина.

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“Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продлевать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть. У меня контракт до октября”, – сообщил свою позицию прокурор.

Кроме того, Матиос посоветовал президенту Владимиру Зеленскому безотлагательно внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно альтернативной подследственности коррупционных преступлений для всех правоохранительных органов.

“Президент должен внести сейчас, этой Верховной Раде, как неотложные изменения в закон о подследственности, где написать, что тот, кто обнаружил факт коррупции, несмотря на то, крупная рыба, всякая рыба, тот расследует и доводит до суда. Альтернативная подследственность для всех имеющихся в государстве правоохранительных органов”, – сказал он.

Матиос уверен, что эти изменения улучшат качество работы правоохранительных органов за счет чувства состязательности.

“У нас в СБУ есть такие люди, в ГФС есть такие люди, в полиции. У них инструментов нет”, – добавил прокурор.