Матиос обнаружил на захваченном российском танкере тайного агента ФСБ

02.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Военная прокуратура Украины не исключает присутствия засекреченного представителя федеральных служб России на захваченном танкере NEYMA, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил в интервью киевскому изданию Новое Время главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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“Установленный руководитель юридической компании, которому принадлежало судно NEYMA, он установлен и в Украине, он допрошен следователями Службы безопасности и Военной прокуратуры. Мы получили много данных, которые мы признаем доказательствами, о том, что за умышленными командами — по прямым командами, что подтверждено официальными радиоперехвата, которые происходили во время попытки украинских кораблей пересечь акваторию Керченского моста, об отдаче команд представителями ФСБ владельцу этого судна о необходимости безотлагательной буксировки этого танкера под Керченский мост, для того, чтобы в случае, если украинские корабли проходили Керченский мост, они уперлись в эту баржу”, — сказал Матиос.

По его словам, когда NEYMA был задержан украинской стороной, судно направлялось не на Российской Федерацией, а новым субъектом, который владел этим танкером.

“Команда была набрана за несколько дней перед этим. Там были граждане РФ, а не выходцы из Крыма. Они оформили книги (паспорт — ред.) моряков незадолго до этого, мы не знаем их происхождения и работы на предыдущих местах. Там был довольно молодой контингент. Не исключаем возможного засекреченного представителя федеральных служб РФ”, — заявил военный прокурор.

Напомним, 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который под номером ИМО — 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Всю необходимую и полученную информацию пограничники передали военной прокуратуре, которая ведет это дело.

СБУ задержала российский танкер. Впоследствии, члены экипажа задержанного российского танкера NEYMA вернулись в Россию.