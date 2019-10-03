Матиос призвал защитить украинских военных на Донбассе от СК РФ

03.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинская власть должна сделать заявление для общества и военных о том, какая процессуальная защита осуществляется для украинских военных, воюющих на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в ответ на заявление СК РФ о росте количества преступлений, совершенных украинскими военными.

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“Эй, реформаторы в офисе! На вас там чума напала или полное от незнания ослепление? Собираетесь ли хотя бы заявление для военных и общества сделать еще об осуществленной нами процессуальной защите украинского государства и его защитников?” — написал Матиос.

Напомним, в Следственном комитете Российской Федерации заявили, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе количество возбужденных заочных уголовных дел о “применение запрещенных средств и методов ведения войны” украинскими военными выросло до 300.

“В рамках расследования допрошены более 143 тыс. свидетелей, более 20 тыс. признаны потерпевшими, из них более двух тысяч — дети. Возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур. К ответственности привлекается 76 человек, среди которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины”, – говорится в сообщении.

Для расследования этих фаактов Следственный комитет России создал специализированное управление.

В свою очередь, на Украине за последние годы военная прокуратура привлекла к заочной уголовной ответственности “за ведение агрессивной войны” 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ.