Матиос угрожает выкрасть Стрелкова с территории РФ

26.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявления о том, что Игоря Стрелкова в 2014 году из Славянска якобы выпустили по договорённости с украинской стороной, исключительно политические, а все вопросы должны быть адресованы тогдашнему главе СБУ Валентину Наливайченко.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В январе этого года вы заявили, что у украинских правоохранительных органов есть возможность задержать Гиркина. Я очень удивилась, потому что, когда была такая возможность в 2014 году, когда его практически выпустили из окружения в Славянске», – начала ведущая.

«Тот, кто это утверждает, что его выпустили, что была такая возможность, чего ж его не задержали?» – перебил Матиос.

«Утверждают люди, которые там были. Я говорила по этому поводу с Наливайченко, и он мне не дал ответа», – заявила журналистка.

«А где сегодня Валентин Александрович? Я не знаю, знает ли вообще Валентин Александрович, как держать автомат в боевых действиях, в грязи или окопе.

Потому утверждать только вследствие политических заявлений тех политиков, которые критикуют власть и не являются действующими руководителями правоохранительных органов – спецназ, «Альфа» и прочие инструменты для пресечения преступной деятельности Гиркина на территории Донецкой области были полностью в руках первого после майдана главы СБУ», – отметил прокурор.

«Хорошо, как вы сейчас его задержите? Вы говорили, что у украинских правоохранительных органов есть такая возможность», – напомнила ведущая.

«Возможность есть всегда. Первое, нужен оперативный фарт. Второе, чёткое планирование. Третье, всё-таки люди, готовые на самопожертвование, сделать так, как сделали спецслужбы Израиля после мюнхенских событий (теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году –ред.). Эта история сделала лицо всем спецслужбам Израиля», – заявил Анатолий Матиос.