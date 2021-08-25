Матиос в ярости: «Эстонский президент уринотерапионно учит нас стандартам!»

25.08.2021 17:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Интеграция Украины, Молдавии и Грузии в Европейский союз будет проходить несколько десятилетий, потому что эти страны еще не скоро будут готовы.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она сказала, что является сторонником вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.

«Но это заберёт очень много времени. Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно говоря, ни одна из ваших стран не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности. Возможно, необходим промежуточный этап, который поможет Украине, Молдавии или Грузии. Да и без того ваши экономики уже интегрируются с экономикой ЕС! Но все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», – сказала Кальюлайд.

Заявление президента Эстонии прокомментировал на своей странице в Facebook бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Когда настоящий патрон не хочет говорить горькую правду – он активирует меньшего вассала! На этот раз горечь озвучила президентка Эстонии Кальюлайд», – написал он.

Экс-прокурор подчеркнул, что в ЕС и так состоит множество стран, не подходящих по «критериям членства» – например, Албания или та же Эстония.

«А с какого перепугу президент независимой ни от кого Эстонии Керсти Кальюлайд осудила высказывания своих чиновников – министра финансов Мартина Хельме (он назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными) и Марта Хельме, отца министра финансов, который сам является министром внутренних дел (он назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами»). По каким причинам эта поучительная госпожа президент осудила их высказывания?» – добавил Матиос.

Он также напомнил о нескольких крупных коррупционных скандалах, ранее прокатившихся по Эстонии.

«А еще скандал, когда президент Эстонии Керсти Кальюлайд вынуждена была отозвать посла во Франции Клайда Куллья за подозрение в присвоении бюджетных средств и нарушениях требований сохранения государственной тайны и секретной информации. Вынуждена, но очень не хотела! И вот эта госпожа уринотерапионно учит нас стандартам?!» – возмутился экс-прокурор Украины.