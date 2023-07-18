Матка-носитель и американский разведчик: почему удалась атака на Крымский мост

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Украинской атаке на Крымский мост помогли американские беспилотники.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, отвечая на вопрос, почему накануне украинским надводным катерам не удалось прорваться к Севастополю, получилось с Крымским мостом.

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«Дело в том, что, скорее всего, при ударе по Крымскому мосту применялся полупогруженный или полностью погруженный в воду дрон, не поверхностный, как те, которые использовались при атаке на Севастополь. Где-то месяц назад украинцы показывали этот погруженный дрон. Было видно, что над поверхностью торчала только квадратная антенна Starlink и камеры для наведения. Соответственно, ночью засечь его визуально очень сложно, радары его тоже не возьмут, да и стрелять по нему, наверное, очень сложно. То есть тут нужно применять уже противоторпедные методы. А в условиях достаточно активного маневрирования в районе моста гражданских судов засечь сонарами, то есть акустическими детекторами, движение какого-то подводного средства достаточно сложно. Поэтому противник нашел брешь в нашей обороне, попробовал подорвать мост», – сказал Клинцевич «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что у этих беспилотных аппаратов небольшая дальность действия.

«Поэтому, скорее всего, запускали с какого-то судна, не исключено, что как раз с маршрута движения судов по так называемому зерновому коридору. Когда спускали надводные катера в направлении Севастополя – дистанция была намного дальше – им нужно было пройти практически всю западную часть Черного моря», – говорит эксперт.

По его словам, в небе над Черным морем несут постоянное дежурство американские беспилотные разведчики MQ-9A Reaper.

«Когда они находятся в Чёрном море, они мониторят все воздушное и надводное пространство, видят все суда. Собственно, они могли заранее этому подводному дрону подсказать маршрут в обход всех судов», – не исключает Клинцевич.

В свою очередь капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров тоже не исключает, аппараты шли не со стороны Украины, а были спущены на воду совсем недалеко от моста.

«Сценарий похож на организацию первого взрыва моста. Только тогда использовался сухопутный вариант с грузовиком. Груз шел из Румынии через Грузию, болтался несколько дней в Краснодарском крае, его где-то перегружали… Теперь могли зафрахтовать гражданское судно под флагом любой страны, хоть Тринидада и Тобаго, для перевозки грузов, допустим, из порта Румынии в порт Новороссийска или Азовского моря. И вот это судно, как говорят на флоте, использовали в качестве матки-носителя для беспилотных аппаратов», – отмечает Гундаров.

Он тоже обратил внимание, что в момент теракта в небе над Чёрным морем летал американский MQ-9 Reaper.

«Когда эти беспилотники выгружают с корабля-матки, отправляя в автономное плавание, то невозможно с точностью до минут определить, когда такой аппарат окажется под мостом и взорвется. Можно, конечно, установить таймер взрыва, допустим, на полчаса, но изменение течения, волнение моря или температура воды могут внести свои коррективы и аппарат взорвется где-нибудь, не доходя до моста. А это значит, взрыв под мостом произошёл по сигналу. Это могло произойти, когда сигнал GPS от спутниковой системы навигации совпал с показанием транспондера, установленного на морском дроне. Этот момент мог подтвердить американский разведчик. Когда эти три фактора совпали, в этот момент и был произведён подрыв», – полагает эксперт.

По его мнению, американцы могли ретранслировать сигнал.

«А это означает участие. Конечно, это всё делается руками украинцев, но под контролем и руководством американцев», – добавил Гундаров.

Он говорит, что у России есть возможности для уничтожения таких беспилотников.

«У нас есть быстроходные катера погранохраны, которые могут расстрелять какой-то надводный объект. Есть вертолёты, которые могут быстро среагировать и так же быстро уничтожить как надводный, так и полупогружённый объект. Наконец, есть береговые средства ПВО, охраняющие мост с воздуха. И, конечно, есть средства, которые охраняют подходы к мосту со стороны моря. Но, похоже, ситуация развивалась очень скоротечно. К тому же это было еще тёмное время суток. Возможно, поэтому наши средства не смогли вовремя и адекватно среагировать. И учтите, эти морские беспилотники, если это, конечно, были они, очень быстроходные. Такие аппараты Украине предоставляли Великобритания и США. Вполне вероятно, они специально были доработаны для этой террористической акции», – резюмировал Гундаров.